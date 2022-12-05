Produkttest Philips Avent Anti -colic Ich durfte die Baby Trinkflasche von Philips Avent Anti-colic testen, die mir von Philips Produkttester Team zur Verfügung gestellt wurde. Das Produkt war jetzt eine Zeitlang in Verwendung und es ist ein gutes Produkt. Das Produkt Avent Anti-colic mit AirFree Ventil wurde entwickelt, um Probleme beim Füttern wie Koliken, Blähungen und Reflux zu reduzieren. Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft – für einfaches Füttern in einer aufrechten Position. In der Verkaufsverpackung befindet sich 1 Flasche mit 1 AirFree Ventil, das Fassungsvermögen beträgt 260 ml / 9 oz, ab dem 1 Monat aufwärts nutzbar für das Baby. Damit der Sauger immer komplett mit Milch gefüllt bleibt ist es wichtig, dass das AirFree Ventil oben bleibt. Die Nr. 1 von Müttern weltweit empfohlen Das AirFree Ventil ist so designed, dass der Sauger stets mit Milch und nicht mit Luft gefüllt ist. Somit nimmt das Baby weniger Luft zu sich und kann beim Füttern in einer aufrechten Position sitzen. Auf diese Weise werden häufig auftretende Probleme beim Füttern reduziert. Klinisch erwiesen: reduziert Koliken und Unwohlsein. Zwei Wochen alte Neugeborene, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Unwohlsein als mit anderen Flaschen gefütterte Babys. Dank weniger Einzelteile leicht zusammenzusetzen und zu reinigen. Die Flasche kann mit und ohne AntiFree Ventil verwendet werden. Bei dem Produkt handelt es sich um eine leichte und handliche Baby Trinkflasche aus Kunststoff. Ersatzteile können bei Philips nachbestellt werden. Eine ausführliche Beschreibung liegt in mehreren Sprachen in der Verpackung bei. Mein Fazit zu dem Produkt Philips Avent Anti-colic mit AirFree Ventil, ein gutes entwickeltes Produkt für Ihr Neugeborenes das sich nach dem Essen wohl fühlt. Wer seinem Neugeborenes was gutes tun möchte kauft das Produkt Philips Avent Anti-colic mit AirFree Ventil um Koliken, Blähungen und Reflux zu reduzieren. Babys möchten keine Koliken, Blähungen und Reflux haben !!