Eingestellt
SCF880/01
1. Stufe
Beißring für die Schneidezähne
Dieser Beißring besteht aus Materialien mit unterschiedlicher Druckfestigkeit und hilft somit Ihrem Baby beim Zahnen.
BPA-frei – gemäß EU-Richtlinie 2011/8/EU
3.7
von 5
3
Bewertungen
jopke
15/11/2011
United Kingdom
Best teether on the market
It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF880/01 Teether Classic Range verfasst
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monalisa
15/01/2012
France
super produit, très résistant
commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF880/01 Anneau de dentition Classic verfasst
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tomy1989
15/05/2012
España
Poco atractivo para bebes
Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.
Diese Bewertung wurde für SCF880/01 Línea de mordillos Classic verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.