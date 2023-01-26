Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produkttests kostenlos erhalten und mit meinem Einjährigen 2 Wochen lang getestet. Das Fläschchen macht einen hochwertigen und gut verarbeiteten Eindruck. Es ist absolut dicht und lässt sich leicht zum Reinigen reinigen auseinanderbauen. Die Plastikkappe, die man zum Transport aufsetzen kann, sitzt für meinen Geschmack zu fest. Einhändig, oder wenn ich z.B. vom Abspülen nasse Hände hatte, habe ich sie überhaupt nicht abbekommen. Das ist unpraktisch, aber vielleicht gibt sich das Problem bei längerem Gebrauch von alleine. Die Flasche liegt für einen Erwachsenen gut in der Hand. Mein Baby trinkt inzwischen eigenständig und auch er kann die Flasche selbst halten und herumtragen. Der Sauger ist sehr weich und symmetrisch, sieht einer Brust wirklich ähnlich. Mein Kind hat ihn sofort akzeptiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das Risiko einer Saugverwirrung verringert. Bei Kontakt mit Säften oder Brei (bei Benutzung während dem Essen) kommt es recht schnell zu Verfärbungen des Saugers, was aber schlimmstenfalls ein optisches Manko ist. Es gibt auf einer Seite ein Löchlein zum Luftausgleich, das beim Trinken sinnvollerweise nach oben zeigen sollte, und einen separaten Einsatz, der Koliken vorbeugen soll, indem er das Schlucken von Luft verhindert. Auch der muss richtigherum gehalten werden. Wenn der Kleine seine Flasche selber hält achtet er da natürlich nicht drauf, und aus dem Koliken-Alter ist er auch bereits raus, ich kann also leider nicht beurteilen, ob das System seinen Zweck erfüllt. Es wirkt vielversprechend. Wenn ich mein Baby noch mit dem Fläschchen füttern würde würde ich auf jeden Fall einen Versuch mit dem AirFree Vent starten. So stelle ich ihm die Flasche ohne den Einsatz z.B. beim Spielen hin, denn das Format ist optimal, dass er sich selbst bedienen kann, und die Flasche kleckert auch beim wilden Herumschleudern und -Werfen kein bisschen.