ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys

Philips Avent Natural ResponseBabyflasche 0M+ 125ml

SCY900/00

4.7
| (228) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen. Dadurch lassen sich Stillen und Flaschenernährung einfach kombinieren.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.

Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys

  • 1 Flasche

  • 125 ml

  • Saugerstufe 2 (0M+)

  • ab 0 Monaten

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch aufnimmt oder Schwierigkeiten hat, Milch aufzunehmen, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

228

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

26/01/2023

Deutschland

Deutschland

Schön für Babyhände

Ich fand zwar das alte Design in blau besser als grau aber der Nuckel Aufsatz ist wesentlich besser geworden und egal wie heiß es war oder ob Wasser oder Milch drin war es lief und tropft nix aus beim umdrehen oder schütteln, gute Größe für Babyhände

Vorteile

Gut für Babyhände

Nachteile

Design

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY900/01 Babyflasche 125ml, Sauger 2, langsame Durchflussrate verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY900/01 Babyflasche 125ml, Sauger 2, langsame Durchflussrate verfasst

24/01/2023

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Die Flaschen wurden alle gut angenommen ,es gab anfangs nicht so den Bedarf, Brust war angenehmer für's Kind.war aber eine Erleichterung für meine Frau .

Vorteile

Einfache Handhabung

Nachteile

Keine

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY900/01 Babyflasche 125ml, Sauger 2, langsame Durchflussrate verfasst

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY900/01 Babyflasche 125ml, Sauger 2, langsame Durchflussrate verfasst

22/01/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Wir haben die Flaschen über einen Produkttest erhalten, zuvor haben wir die Vorgänger Philips Avent genutzt. Wir sind sehr überrasch, überzeugt von den neuen Flaschen unsere Tochter hat sie sehr gut und schnell angenommen. Die Flasche eignen sich gut für Milch, Saft und Tee. Sie liegen liegen sehr gut in der Hand durch ihre Flaschenform.

Vorteile

Liegen sehr gut in der Hand und lassen sich gut reinigen

Nachteile

Keine Auffälligen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY900/01 Babyflasche 125ml, Sauger 2, langsame Durchflussrate verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY900/01 Babyflasche 125ml, Sauger 2, langsame Durchflussrate verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011