1 Flasche
125 ml
Saugerstufe 2 (0M+)
ab 0 Monaten
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.
Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch aufnimmt oder Schwierigkeiten hat, Milch aufzunehmen, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.
4.7
von 5
228
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Nena1822
26/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Schön für Babyhände
Ich fand zwar das alte Design in blau besser als grau aber der Nuckel Aufsatz ist wesentlich besser geworden und egal wie heiß es war oder ob Wasser oder Milch drin war es lief und tropft nix aus beim umdrehen oder schütteln, gute Größe für Babyhände
Vorteile
Gut für Babyhände
Nachteile
Design
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY900/01 Babyflasche 125ml, Sauger 2, langsame Durchflussrate verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY900/01 Babyflasche 125ml, Sauger 2, langsame Durchflussrate verfasst
Doojob
24/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Produkt
Die Flaschen wurden alle gut angenommen ,es gab anfangs nicht so den Bedarf, Brust war angenehmer für's Kind.war aber eine Erleichterung für meine Frau .
Vorteile
Einfache Handhabung
Nachteile
Keine
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY900/01 Babyflasche 125ml, Sauger 2, langsame Durchflussrate verfasst
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Chrissi_113
22/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gut
Wir haben die Flaschen über einen Produkttest erhalten, zuvor haben wir die Vorgänger Philips Avent genutzt. Wir sind sehr überrasch, überzeugt von den neuen Flaschen unsere Tochter hat sie sehr gut und schnell angenommen. Die Flasche eignen sich gut für Milch, Saft und Tee. Sie liegen liegen sehr gut in der Hand durch ihre Flaschenform.
Vorteile
Liegen sehr gut in der Hand und lassen sich gut reinigen
Nachteile
Keine Auffälligen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY900/01 Babyflasche 125ml, Sauger 2, langsame Durchflussrate verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011