Natural Response Sauger
2 Stück
Saugergröße 4
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.
Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.
4.9
von 5
64
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Juliodinho
19/12/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Hervorragende Qualität!!
Es ist die beste Babyflasche, die Verarbeitung ist einfach so gut und langlebig. Kind verschluckt sich nicht mehr und man braucht keine Angst mehr zu haben.
Vorteile
Sehr gute Verarbeitung, Kind verschluckt sich nicht,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
LiJa1704
17/12/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Super Produkt von sehr guter Qualität
Ich durfte die Phillips Natural Response SCY964/02 Sauger 3M+ Saugergröße 4 im 2er-Pack kostenlos im Rahmen einer Produktbewertung testen und bin mehr als zufrieden. Die Sauger sind weich und flexibel und wurden von unserm Kind direkt angenommen. Sie laufen nicht aus und geben erst Milch ab, wenn das Kind daran saugt. Besonders hervorragend ist auch, dass das Kind aus jeder Richtung aus den Saugern trinken kann und man nicht erst schauen muss, ob der Sauger richtig herum gegeben wird. Gerade nachts ist dies eine Erleichterung. Ich würde die Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen.
Vorteile
Läuft nicht aus, weich und flexibel, hohe Qualität
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
Börnie
06/12/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Sauger passen super! Vollends zufrieden
Ich bin vollends zufrieden. Ich empfehle dieses Produkt meinen Freundinnen auf jeden Fall weiter!
Vorteile
liegen gut im Mund, lassen sich gut reinigen, läuft nicht aus
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY964/02 Sauger 4, schnelle Durchflussrate, 2er-Pack verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Im Vergleich zur bisherigen Verpackung.
Basierend auf jährlichen Verkäufen von Saugerpackungen weltweit unter Verwendung des Nettogewichts der Plastiksaugerhülle.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011