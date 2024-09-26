Natural Response Sauger
2 Stück
Saugergröße 5
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.
Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.
4.8
von 5
22
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
LryBobo
26/09/2024
France
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Bébé boit plus vite
Comme pour les autres tétines il adopte facilement le changement de taille et boit bien le biberon
Vorteile
Comme les autres tailles, Bébé boit bien donc RAS
Nachteile
Aucun
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Diese Bewertung wurde für Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide verfasst
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Madininablue
19/09/2024
France
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Parfait
J’ai utilisé ces tétines pour mon premier enfant et j’ai continué avec mon dernier. Rien dire ! Imite la forme du sein. La texture en silicone est très agréable. Je recommande !!!
Vorteile
Sa forme, sa douceur
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Isabelle7
18/09/2024
France
Teil der Aktion
Très bon produit
J'ai eu l'opportunité de tester cette tétine de biberon, et je suis très satisfait de sa performance. Le débit 6m+ est parfaitement adapté aux bébés plus âgés, offrant un flux de lait régulier sans être trop rapide, ce qui permet une transition en douceur à mesure que l'enfant grandit. La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon. De plus, le système anti-colique intégré fonctionne très bien, réduisant les gaz et l'inconfort après les repas. En résumé, la tétine SCY965/02 est un excellent produit de la gamme Philips Avent, combinant confort, praticité et efficacité pour le bien-être des bébés.
Vorteile
La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Im Vergleich zur bisherigen Verpackung.
Basierend auf jährlichen Verkäufen von Saugerpackungen weltweit unter Verwendung des Nettogewichts der Plastiksaugerhülle.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011