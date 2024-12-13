**Produktbewertung: Philips Natural Response Sauger 6M+** Ich bin absolut begeistert vom Philips Natural Response Sauger 6M+! Wir haben diesen Sauger für unser Baby (6 Monate) gekauft, und er hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen. **Was uns gefällt:** - **Natürlicher Trinkfluss:** Der Sauger ermöglicht es dem Baby, in seinem eigenen Tempo zu trinken, ähnlich wie beim Stillen. Das hat uns besonders geholfen, da wir zwischen Stillen und Flasche wechseln. - **Anti-Kolik-System:** Dank des integrierten Anti-Kolik-Systems hatten wir keine Probleme mit Blähungen oder Bauchschmerzen – ein riesiger Pluspunkt! - **Material und Qualität:** Das Silikon ist angenehm weich, langlebig und leicht zu reinigen. Es fühlt sich hochwertig an und ist BPA-frei, was uns als Eltern zusätzliche Sicherheit gibt. - **Design:** Der Sauger passt perfekt auf die Philips Avent Flaschen, die wir bereits nutzen. Auch unser Baby nimmt den Sauger ohne Probleme an. **Kleiner Verbesserungsvorschlag:** Es wäre hilfreich, wenn der Sauger eine etwas deutlicher sichtbare Markierung für die Altersstufe hätte. So würde man ihn in der Schublade schneller von den anderen unterscheiden können. Insgesamt ein ausgezeichnetes Produkt, das ich allen Eltern empfehlen kann, die eine natürliche und babyfreundliche Fütterungsmethode suchen. Wir sind sehr zufrieden und werden ihn definitiv weiter verwenden!