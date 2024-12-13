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  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
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Philips Avent Natural ResponseSauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

SCY966/02

4.5
| (25) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen. Dadurch lassen sich Stillen und Flaschenernährung einfach kombinieren.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.

Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys

  • Natural Response Sauger

  • 2 Stück

  • Saugergröße 6

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.

Entwickelt zur Verminderung von Koliken und Unwohlsein.

Entwickelt zur Verminderung von Koliken und Unwohlsein.

Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.5

von 5

25

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

13/12/2024

Deutschland

Deutschland

Von Kind angenommen, leicht zu waschen

Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.

Vorteile

Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,

Nachteile

Keine Angabe.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/12/2024

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnete Qualität

“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!

Vorteile

Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack verfasst

08/12/2024

Deutschland

Deutschland

Toller Sauger – unser Baby liebt ihn

Wir haben den Natural Response SCY966/02 Sauger 6M+ für dickflüssige Nahrung jetzt einige Zeit genutzt und möchten unsere Erfahrungen teilen. Der Sauger ist super, wenn man seinem Baby dickflüssige Milch oder Brei füttern möchte. Die Form ist gut durchdacht, und unser Kind kam damit direkt klar. Es kann selbst bestimmen, wie schnell oder langsam es trinken möchte, was das Füttern entspannt und angenehm macht. Das Material fühlt sich hochwertig an, und der Sauger ist robust. Allerdings könnte die Reinigung etwas einfacher sein, da die spezielle Form ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Auch sollte man darauf achten, dass der Sauger gut auf die Flasche passt, um Auslaufen zu vermeiden. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und würden den Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist eine große Hilfe und macht das Füttern mit dickflüssiger Nahrung viel einfacher!

Vorteile

Flusskontrolle, Design, Anwendung

Nachteile

Reinigung ist schwieriger

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Im Vergleich zur bisherigen Verpackung.

  2. Basierend auf jährlichen Verkäufen von Saugerpackungen weltweit unter Verwendung des Nettogewichts der Plastiksaugerhülle.

  3. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011