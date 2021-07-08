Eingestellt
SH90/50
SH90 wurde durch SH91 ersetzt
In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 9000 kompatibel.
Aus dem Programm genommen
Kaufen Sie stattdessen SH91
SH90 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xx) und den Star Wars Rasierern SW9700 und SW6700 kompatibel.
Die patentierten V-Track Präzisionsklingen führen selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge sanft in die optimale Schneideposition. Das bedeutet bis zu 30 % mehr Gründlichkeit in weniger Zügen.
Rasieren Sie gründlicher mit der Super Lift & Cut Technologie mit zwei Klingen. Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es an der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.
2.8
von 5
255
Bewertungen
Lotarius
08/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasureigenschaft
Die neuen Präzisionsklingen Pro schneiden perfekt. Man merkt den Unterschied zwischen Original und Vertrieb von anderen Herstellern. Ich kann nur Ware vom Original hersteller empfehlen.
Vorteile
Schneller Versand, einwandfreie Ware.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-08
Cheker
26/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Für mich der beste Elektrorasierer!
Rasiert hautschonend und gründlich auch in den Problemzonen.
Nachteile
Der gesamte Scherkopf sollte mit dem Gerät "fester verbunden" sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-26
Test90
24/02/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist sehr zu empfehlen
Das Produkt ist sehr sanft zur Haut, aber sehr genau in der Rasur. Tolles Ergebnis nach dem verwenden. Nur bei einem mehr als drei Tage Bart zupft es leicht an den Bart Haaren.
Vorteile
Tolles Ergebnis
Nachteile
Mehr als drei Tage Bart zupft es
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-24