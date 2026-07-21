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SHB3185BK/00
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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Kann jemand den Anruf mithören, wenn das Telefon über mein Philips Bluetooth-Headset verbunden ist?
Ist das Philips Headset auch kompatibel zum iPhone?
Was ist ein Bluetooth-Profil?
Kann ich meinen Philips Bluetooth-Kopfhörer mit meinem Fernseher verwenden?
Kann ich ins Mikrofon sprechen und gleichzeitig Ton von Online-Spielen streamen?
Ist es wahrscheinlich, dass Interferenzen mit dem Philips Bluetooth-Stereo-Headset auftreten?
Wie wird das Philips Produkt gereinigt?