Eingestellt
Ansteckbar, kabellos
Mit ansteckbarem Bluetooth-Adapter ist er ideal für Musik und Anrufe unterwegs. Hocheffiziente Mikrotreiber liefern klaren Sound und hohe Gesprächsqualität.
8,6 mm Treiber/geschlossen
In-Ear
Dank einfacher NFC-Kopplung können Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden – mit nur einem Tastendruck.
Kleine, effiziente Lautsprecher für Philips Ohrhörer sorgen für einen angenehmen Sitz und bieten einen klaren Sound mit besonders satten Bässen. So können Sie Ihre Musik richtig genießen.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Qualvoll
27/06/2018
Deutschland
Bewertung
top Produkt und sehr gute Leistung. Sehr Benutzer freundlich und handlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset verfasst
jorgeresca
25/12/2017
España
Voz bien, musica mal
Larga duración de la batería. Estupendo para podcast. Pero la música la ralentiza y suena rara.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth verfasst