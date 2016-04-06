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Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB9250WT/00

4

| (1) Bewertung

Hochauflösender Sound

Der Philips SHB9250 mit Bluetooth-Verbindung spart an Kabeln, aber nicht an Klangqualität. Er liefert tiefe Bässe und höchste Klarheit. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen, und genießen Sie dank der gepolsterten Ohrmuscheln Komfort unterwegs.

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mit Digital Bass Boost

Hochauflösender Sound

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und klaren Sound

One-Touch-Bassverstärkung für tiefe, dynamische Bässe

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio bietet die beste Audioleistung und gibt Studioaufnahmen realitätsgetreuer wieder als CD-Formate mit 16 Bit/44,1 kHz. Diese Qualität ohne Kompromisse macht High Resolution Audio zum optimalen Begleiter für Musikliebhaber. Diese Kopfhörer erfüllen die hohen Standards des Qualitätssiegels "High Resolution Audio".

Technische Daten

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4.0

von 5

1

Bewertung

5
3
2
1

06/04/2016

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

zie algemene waardering

Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik

Diese Bewertung wurde für SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones verfasst

Diese Bewertung wurde für SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones verfasst

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  2. Bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer-Kabels