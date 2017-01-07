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Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB9250/00

4.3

| (32) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Hochauflösender Sound

Der Philips SHB9250 mit Bluetooth-Verbindung spart an Kabeln, aber nicht an Klangqualität. Er liefert tiefe Bässe und höchste Klarheit. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen, und genießen Sie dank der gepolsterten Ohrmuscheln Komfort unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

mit Digital Bass Boost

Hochauflösender Sound

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und klaren Sound

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und klaren Sound

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für perfekten Sitz

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für perfekten Sitz

Ihre Kopfhörer sind ergonomisch so entwickelt, dass sie dank verstellbarer Ohrmuscheln und des Kopfbügels perfekt sitzen – für mehr Komfort und Sicherheit unterwegs.

Ergonomisches Ohrpolsterprofil für langanhaltenden Tragekomfort

Ergonomisches Ohrpolsterprofil für langanhaltenden Tragekomfort

Die ergonomisch geformten Polster aus weichem Schaumstoff sorgen für perfekten Sound sowie ultralangen Tragekomfort. Der sorgfältig angepasste Druck auf die Ohren gewährleistet einen sicheren Sitz und einen optimalen Musikgenuss für viele Stunden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

32

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

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01/08/2016

Deutschland

Deutschland

Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super

Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.

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14/03/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt

Perfekter klang Cooles Design Würde es zu hundert Prozent weiter empfehlen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Ergebnisse können variieren

  2. Bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer-Kabels