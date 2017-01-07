Eingestellt
Hochauflösender Sound
Der Philips SHB9250 mit Bluetooth-Verbindung spart an Kabeln, aber nicht an Klangqualität. Er liefert tiefe Bässe und höchste Klarheit. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen, und genießen Sie dank der gepolsterten Ohrmuscheln Komfort unterwegs.
40-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Ihre Kopfhörer sind ergonomisch so entwickelt, dass sie dank verstellbarer Ohrmuscheln und des Kopfbügels perfekt sitzen – für mehr Komfort und Sicherheit unterwegs.
Die ergonomisch geformten Polster aus weichem Schaumstoff sorgen für perfekten Sound sowie ultralangen Tragekomfort. Der sorgfältig angepasste Druck auf die Ohren gewährleistet einen sicheren Sitz und einen optimalen Musikgenuss für viele Stunden.
4.3
von 5
32
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
FCBSenioren
07/01/2017
Deutschland
Weltklasse!
Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.
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Diese Bewertung wurde für SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst
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Digitur
01/08/2016
Deutschland
Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super
Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.
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Devil6
14/03/2016
Deutschland
Sehr gutes Produkt
Perfekter klang Cooles Design Würde es zu hundert Prozent weiter empfehlen
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Ergebnisse können variieren
Bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer-Kabels