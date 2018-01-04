Eingestellt
SHC5112/10
Kabellose Freiheit
Dank dieses Philips Kopfhörers haben Sie keinen Ärger mehr mit Kabeln und genießen grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause beim Musikhören. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design erleben Sie besonders langen Tragekomfort.
Über-Ohr
Da Sie die Wahl zwischen zwei Übertragungskanälen haben, ist Ihr Hörvergnügen ungetrübt, denn Sie können ganz einfach den Kanal mit dem besten Empfang wählen.
Jetzt können Sie mit den zwei Kopfhörern Ihre persönlichen Musikerlebnisse mit einem anderen Menschen teilen.
Die Kopfhörer wurden für die Verwendung mit Akkus entwickelt. Sie müssen sich also keine Sorgen um zusätzliche Kosten bei häufiger Verwendung machen.
3.6
von 5
5
Bewertungen
Laurent974
04/01/2018
France
Pratique d'installation et d'usage
Répond pleinement à notre besoin, c'est à dire écouter à 2 la télé, sans gêner ou être gêné par l'environnement. Très facile d'installation. Attention a bien vérifier que l'écran soit équipé d'une prise Jack, type écouteurs. Sur notre écran, un logo représentant un casque signale la prise Jack.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst
Dragnelle
01/12/2017
France
Bonne qualité de son, mais.......
Problème de charge des batteries, 12 heures de charge par casque pour 6 heures d'écoute. Fourniture de piles neuves par Philips au titre de la garantie. Aucune amélioration. soit 2 casques, 1 chargeur donc 12heures X 2. C'est un peu long Service en ligne prévenu, en attente de solution.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst
Brigitte24
16/10/2017
France
Bon produit
Produit de bonne qualité de son. Pas de bruits parasites. Confort et légèreté. Bon rapport qualité prix. Ces casques remplacent ceux que j'avais auparavant qui ont duré 20 ans
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst