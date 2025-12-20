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  • Kabellose Freiheit
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Kabelloser HiFi-Kopfhörer

SHC5200/10

3.3
| (83) Bewertungen
Kabellose Freiheit
Kein Ärger mehr mit Kabeln, grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause für Ihren Musikgenuss. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design dieser Philips Kopfhörer SHC5200/10 erleben Sie besonders langen Tragekomfort.
Alle Vorteile anzeigen

Vollständig wiederaufladbarer Funkkopfhörer

Kabellose Freiheit

  • UKW-Übertragung

  • Bequeme Passform

  • Bis zu 14 Stunden Wiedergabezeit

32 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung

Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.

Selbstregulierender Bügel

Normalerweise werden Kopfhörer für unterwegs über einen zusammenschiebbaren Bügel angepasst. Das kann durchaus lästig werden, da der Bügel üblicherweise vor jedem Gebrauch angepasst werden muss. Dank des flexiblen selbstregulierenden Bügels dieses Kopfhörers können Sie Ihre Musik jetzt noch schneller genießen, da er sich Ihrem Kopf automatisch anpasst.

Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

83

Bewertungen

20/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Der Klang ist einmalig, kein Rauschen. Selbst in entfernten Räumen noch super Empfang.

Diese Bewertung wurde für SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

Diese Bewertung wurde für SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

09/06/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr guter Kopfhörer

Tragekomfort, Tonqualität, Akkuaustausch möglich..

Vorteile

Tragekomfort, Tonqualität, Akkuaustausch möglich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

29/03/2023

Deutschland

Deutschland

Der kann was!

Für den Preis kann man hier bedenkenlos zugreifen. Einfache Bedienung, guter Klang und das Teil läuft stabil. Was will man mehr.

Vorteile

Bedienung, Klang, Zuverlässigkeit

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

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