Eingestellt
SHC8525/00
Erstklassige, kabellose Musik
Genießen Sie Ihre Musik im ganzen Haus. Die HiFi-Klangwiedergabe sorgt dafür, dass Sie diesen Stereokopfhörer am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.
Ladestation
UKW-Übertragung
Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.
Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.
Die Basisstation ist die bequemste Lösung zum Aufbewahren und gleichzeitigen Aufladen des Receivers, damit er jederzeit griff- und einsatzbereit ist.
3.9
von 5
31
Bewertungen
GJVdV
28/08/2020
België
Blijft hopelijk nog lang werken
Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.
Vorteile
Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit
Nachteile
Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8525 Wireless hi-fi headphones verfasst
Datum der Benutzung 2018-08-28
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Datum der Benutzung 2018-08-28
frcois2
10/12/2018
België
Zeer goede koptelefoon
Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .
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piff1
25/10/2015
Italia
Verifizierter Käufer
molto buono
E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.
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