Eingestellt
Satte Bässe, klarer Sound
Der Kopfhörer SHE3205 wurde für optimalen Sitz und Komfort entwickelt und bietet 14,2 mm Treiber und eine Bassöffnung für satte Bässe und klaren Sound. Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen wechseln. Wählen Sie zwischen 6 lebendigen Farben passend zu Ihrer Apple Watch.
14,2 mm Treiber/offen
Earbud
Das Design basiert auf der natürlichen Form des Ohres für Tragekomfort und perfekten Sitz bei jeder Ohrform.
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.
4.6
von 5
11
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
DWBln
14/10/2023
Deutschland
Die besten In Ears, die das ich je hatte
Warmer, kräftiger Bass. Klare Höhen. Nachfolgermodell ist deutlich schlechter.
Vorteile
Voller Klang
Nachteile
Nicht mehr erhältlich
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Diese Bewertung wurde für SHE3205BK In-Ear-Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2021-10-14
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Datum der Benutzung 2021-10-14
RossA
05/03/2018
United Kingdom
Impressed
I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.
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Diese Bewertung wurde für SHE3205WT In-Ear Headphones verfasst
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HEADPHONES
02/02/2018
United Kingdom
just amazing great features
i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE
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