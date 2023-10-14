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Eingestellt

In-Ear-Kopfhörer

SHE3205WT/00

4.6

| (11) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Blau
Blau
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Satte Bässe, klarer Sound

Der Kopfhörer SHE3205 wurde für optimalen Sitz und Komfort entwickelt und bietet 14,2 mm Treiber und eine Bassöffnung für satte Bässe und klaren Sound. Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen wechseln. Wählen Sie zwischen 6 lebendigen Farben passend zu Ihrer Apple Watch.

Alle Vorteile anzeigen

Entwickelt für komfortablen Sitz u. Anpassung an die natürliche Form des Ohres

Satte Bässe, klarer Sound

  • 14,2 mm Treiber/offen

  • Earbud

14,2 mm Lautsprechertreiber liefern satte Bässe und klaren Sound

14,2 mm Lautsprechertreiber liefern satte Bässe und klaren Sound

Hochwertige 14,2 mm Lautsprechertreiber mit Neodymmagnet liefern satte Bässe und klaren Sound.

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.

Entwickelt für komfortablen Sitz u. Anpassung an die natürliche Form des Ohres

Das Design basiert auf der natürlichen Form des Ohres für Tragekomfort und perfekten Sitz bei jeder Ohrform.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

11

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

14/10/2023

Deutschland

Deutschland

Die besten In Ears, die das ich je hatte

Warmer, kräftiger Bass. Klare Höhen. Nachfolgermodell ist deutlich schlechter.

Vorteile

Voller Klang

Nachteile

Nicht mehr erhältlich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3205BK In-Ear-Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2021-10-14

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Diese Bewertung wurde für SHE3205BK In-Ear-Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2021-10-14

05/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Impressed

I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.

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Diese Bewertung wurde für SHE3205WT In-Ear Headphones verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHE3205WT In-Ear Headphones verfasst

02/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

just amazing great features

i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE

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Diese Bewertung wurde für SHE3205WT In-Ear Headphones verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHE3205WT In-Ear Headphones verfasst

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