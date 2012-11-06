Eingestellt
Kraftvoller Sound
Dieser Philips Kopfhörer SHL3000 bietet Ihnen kraftvollen Sound und Bass. Durch das Design mit drehbaren weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.
DJ Monitoring
Blau
Die geschlossene Akustik dieser Philips Kopfhörer sorgt für eine hervorragende Geräuschisolation.
4.8
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
marcy
06/11/2012
Deutschland
Schöne Kopfhörer
Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus
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azer
15/01/2016
France
Verifizierter Käufer
ce produit possède de grandes qualités
Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation
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Diese Bewertung wurde für SHL3000BL Headband headphones verfasst
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yeyodjj
08/03/2015
España
Increible!
Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ
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