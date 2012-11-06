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Eingestellt

Kopfhörer mit Bügel

SHL3000BL/00

4.8

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Kraftvoller Sound

Dieser Philips Kopfhörer SHL3000 bietet Ihnen kraftvollen Sound und Bass. Durch das Design mit drehbaren weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.

Alle Vorteile anzeigen

Kopfhörer mit DJ Monitoring

Kraftvoller Sound

  • DJ Monitoring

  • Blau

Geschlossene Akustik für hervorragende Geräuschisolation

Die geschlossene Akustik dieser Philips Kopfhörer sorgt für eine hervorragende Geräuschisolation.

Verstellbare Ohrmuscheln und der Bügel passen sich jeder Kopfform an

Verstellbare Ohrmuscheln und der Bügel passen sich jeder Kopfform an

Weiche Ohrpolster für ein komfortables Hörlebnis bei längerem Musikgenuss

Weiche Ohrpolster für ein komfortables Hörlebnis bei längerem Musikgenuss

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.8

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

06/11/2012

Deutschland

Deutschland

Schöne Kopfhörer

Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus

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Diese Bewertung wurde für SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel verfasst

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15/01/2016

France

France

Verifizierter Käufer

ce produit possède de grandes qualités

Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation

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Diese Bewertung wurde für SHL3000BL Headband headphones verfasst

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08/03/2015

España

España

Increible!

Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ

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Diese Bewertung wurde für SHL3000BL Headband headphones verfasst

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