Eingestellt
Kraftvoller Sound
Bietet Ihnen kraftvollen Sound und Bass dank 1000 mW maximaler Leistung und 32 mm Neodym-Treiber. Durch das Design mit drehbaren, weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.
DJ Monitoring
Rot
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kroket
02/01/2014
España
excelente
Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!
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nenni89
15/09/2012
Italia
cuffie da veri intenditori !!!
ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)
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Margotte
04/12/2013
España
Es super cómodo y a la vez estético!!!
Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!
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