Eingestellt
SHL3260DG/00
Kräftiger Bass, klare Details
Der SHL3260 ist mit seiner Leistung für anspruchsvolle DJs geeignet. 40 mm Neodym-Treiber bieten dynamische Bässe, während sich die anpassbaren Ohrmuscheln für einfaches Monitoring um 165° drehen lassen. Bei den Kopfhörern, die für eine Leistung von 2000 mW konstruiert wurden, kommt es nicht einmal bei hohen Lautstärken zu Verzerrung.
40 mm Treiber/geschlossen
DJ Monitoring
Atmungsaktive Ohrpolster
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Hohe Leistungsaufnahme bietet eine hohe Leistung bei jeder Lautstärke oder Quelle. Selbst bei hohen Lautstärken oder hoher Audioeingangsleistung ist die Musik klar und verzerrungsfrei.
Weiche Ohrpolster helfen, Druck und Hitze für einen lang anhaltenden Tragekomfort abzuhalten.
Bewertungen