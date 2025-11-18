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Eingestellt

PC-Headset

SHM7110/00

4.5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Anpassbares PC-Headset

Bei dieser eleganten PC-Lösung können Sie die Ohrmuscheln des Headsets individuell anpassen. Durch die kristallklare Sprachübertragung und den bequemen Nackenbügel wird Chatten zu einer wahren Freude.

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Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Notebook und Desktop-Computer

Anpassbares PC-Headset

Technische Daten

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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

18/11/2025

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare

Diese Bewertung wurde für SHM7110U Cuffie per PC verfasst

Datum der Benutzung 2025-10-18

Diese Bewertung wurde für SHM7110U Cuffie per PC verfasst

Datum der Benutzung 2025-10-18

16/10/2011

France

France

Bon produits pour une utilisation à la maison !

Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHM7110 PC Headset verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHM7110 PC Headset verfasst

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