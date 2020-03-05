Eingestellt
Over-Ear
Schwarz
Die ideale Länge des Kabels erhöht Ihre Bewegungsfreiheit, da es den Transport des Wiedergabegeräts ermöglicht.
4.0
von 5
19
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Vorteile
Guter preis mit guter qulität.
Nachteile
Klobig
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Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst
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Samuel
14/02/2017
Deutschland
Seit Jahren zufriedenstellend
Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.
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tig303
12/10/2014
Deutschland
Preis-Leistung: Perfekt
Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.
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