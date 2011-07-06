Eingestellt
SHQ1000/10
Ein sportlicher Begleiter
Diese Kopfhörer sind aus einem wasserfesten, antibakteriell behandelten Material und eignen sich hervorragend für Sportbegeisterte.
ActionFit
Orange & Weiß
Die wasserfeste Dichtung schützt Ihre Kopfhörer vor durch Schweiß verursachte Schäden
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
Verfolgen Sie mit dieser intelligenten, einfachen und kostenlosen App von Philips den Verlauf Ihres Fitnessprogramms. Mit der ActionFit-App können Sie individuelle Fitnesstrainings zusammenstellen, Zeit-, Entfernungs- und Kalorienziele angeben und sogar jedem Ziel Ihre Lieblingsmusik zuteilen. Wenn Sie Ihr Fitnesstraining vollendet haben, können Sie die App verwenden, um Ihre Ergebnisse mit Freunden auf Twitter und Facebook zu teilen. Sie benötigen GPS für Ihre Entfernungs- und Kalorienziele. Laden Sie die App einfach kostenlos aus dem App Store herunter und los geht's!
3.1
von 5
9
Bewertungen
Hummel
06/07/2011
Deutschland
Spitzenkopfhörer
Diese InEar-Sportkopfhörer sind absolut spitze. Ich trage sie beim Sport ca. 1-1,5 Std. beim Walking. Sie sind kaum zu spüren, drücken nicht nach einiger Zeit im Ohr. Der Klang ist absolut geil. Ich hatte vor diesen Kopfhörern eine Billigvariante aus dem Supermarkt und ich merke genau den Unterschied. Als ich diese InEar-Sportkopfhörer geliefert bekam, habe ich sie auch gleich getestet. An meinem MP3 war noch die Lautstärke der Billigversion eingestellt. Mit diesen neuen Kopfhörern sind mir fast die Ohren abgefallen, so gewaltig war der Unterschied. Ich freue mich jedes mal aufs neue, wenn ich meinen MP3 (übrigens auch von Philips) mit diesen Kopfhörern benutze. Das Preis-Leistungsverhältnis ist absolut richtig. Ich kann nur jedem diese Kopfhörer empfehlen. Auch der Austausch der Ohrkappen geht problemlos. Alles in allem ein sehr gutes Produkt, dass ich mit gutem Gewissen weiter empfehlen kann.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1000 InEar-Sportkopfhörer verfasst
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Amelia123
28/08/2017
United Kingdom
Best headphones I've ever had!
These are my go to headphones! Need to buy another pair as mine of 6 years!!! Have now finally given up. They have changed slightly but they are the most like the ones I have. The fit my ears really well something I can't find in any other headphone. I have traveled with them hicking and trained with them this entire time and never had a problem!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones verfasst
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treadmill
02/10/2011
United Kingdom
Great for taking to the gym
These headphones are excellent to use when you are running or keeping fit as it does not corrode the headphones and you do not lose any of the sound. The only one problem i have with it is that the earphone covers do come off and i have lost mine and am finding it hard just to replace the caps without buying more headphones.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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