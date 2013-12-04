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Eingestellt

ActionFitKopfhörer mit Sportohrbügel

SHQ3200PP/10

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ein sportlicher Begleiter

Durch den patentierten anpassbaren Ohrbügel können Sie sich mit dem leichten und schweißabweisenden SHQ3200 auf Ihr Training konzentrieren, ohne die Motivation zu verlieren. Wenn Sie der tolle Sound nicht antreiben würde, würden Sie gar nicht merken, dass er da ist.

Alle Vorteile anzeigen

Mit anpassbarem Ohrbügel für sicheren Sitz

Ein sportlicher Begleiter

  • ActionFit

  • Ohrbügel

  • Lila

Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen sicheren Sitz

Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen sicheren Sitz

Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen ultimativen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.

Kabelclip und Schutztasche für einfache Nutzung und Aufbewahrung

Ihre ActionFit Kopfhörer enthalten einen Clip und eine Tasche für ein einfaches Kabelmanagement und eine sichere Aufbewahrung. Genießen Sie ein gewirrfreies Fitnesstraining mit dem Clip, und bewahren Sie Ihre Kopfhörer danach in der atmungsaktiven Tasche auf. So kommen Sie nicht ins Schwitzen!

Hervorragender Sound mit 9 mm Treibern

Hervorragender Sound mit 9 mm Treibern

ActionFit Kopfhörer verfügen über feineingestellte 9 mm Treiber, die speziell für ausgezeichneten Sound entwickelt wurden. Genießen Sie einen reinen, leistungsstarken Klang, tauchen Sie in Ihr Training ab und holen Sie das Beste aus Ihrer Musik und Ihren Bewegungen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
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1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja verfasst

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