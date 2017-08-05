Eingestellt
SHQ3205/10
Ein sportlicher Begleiter
Durch den anpassbaren Ohrbügel können Sie sich mit dem leichten und schweißabweisenden Kopfhörer SHQ3205 auf Ihr Training konzentrieren, ohne die Motivation zu verlieren. Wenn Sie der tolle Sound nicht antreiben würde, würden Sie gar nicht merken, dass er da ist.
ActionFit
Orange und Grau
Das integrierte flexible Mikrofon bietet Ihnen ein kristallklares Anruferlebnis bei jedem Fitnesstraining.
Es gibt nichts Besseres als einen guten Rhythmus für Ihr Fitnesstraining. Mit ActionFit Kopfhörern erleben Sie einen tiefen und satten Bass, der Ihren Sport zum Grooven bringt.
ActionFit Kopfhörer verfügen über feineingestellte 9 mm Treiber, die speziell für ausgezeichneten Sound entwickelt wurden. Genießen Sie einen reinen, leistungsstarken Klang, tauchen Sie in Ihr Training ab und holen Sie das Beste aus Ihrer Musik und Ihren Bewegungen.
2.6
von 5
5
Bewertungen
McKay
05/08/2017
Deutschland
Langlebing, guter Bass, Hohequalität
Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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canario86
09/12/2013
España
Producto inmejorable
El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja verfasst
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tophe
17/06/2017
France
Verifizierter Käufer
Ne supporte pas la sueur
Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!
Diese Bewertung wurde für SHQ3205 Sports earhook headset verfasst
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