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Eingestellt

Sportkopfhörer mit Bügel

SHQ5200/10

4.6

| (17) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ein sportlicher Begleiter

Der ultraleichte ActionFit Kopfhörer SHQ5200 wurde mit seiner Widerstandsfähigkeit und ergonomischen Form für die anspruchsvollsten Workouts entwickelt. Die 40 mm Neodym-Treiber sorgen für kräftige Bässe, während dank des offenen Akustik-Designs und der abnehmbaren Ohrpolster eine komfortable, trockene und kühle Nutzung gewährleistet ist.

Alle Vorteile anzeigen

Rutschfest, sicherer Sitz mit Silikongriff

Ein sportlicher Begleiter

  • ActionFit

  • On-Ear

  • Orange und Schwarz

40 mm Neodym-Lautsprecher für einen Megabass und optimale Leistung

40 mm Neodym-Lautsprecher für einen Megabass und optimale Leistung

Mit packender Musik aus den leistungsstarken 40 mm Neodym-Lautsprechern mit tiefem und dynamischem Bass kommt richtig Stimmung auf. Mit den ActionFit-Kopfhörern können Sie Ihre Leistung anheizen – egal, wie schweißtreibend das Workout ist. Machen Sie eine lebhaft bewegende Sounderfahrung, unabhängig von Ihrem Workout oder Ihrem Ziel.

Perfekt sitzender Bügel passt sich optimal jeder Ohrkontur an

Perfekt sitzender Bügel passt sich optimal jeder Ohrkontur an

Ihr ActionFit-Kopfhörer bietet einen diskret entworfenen, perfekt sitzenden Bügel mit ergonomischen Ohrkappen, die sich nach strengsten Testverfahren allen Ohrtypen  – unabhängig von Form und Größe – bequem und perfekt anpassen.

Mit den abnehmbaren und abwaschbaren Ohrpolstern ist eine trockene und kühle Nutzung gewährleistet.

Mit den abnehmbaren und abwaschbaren Ohrpolstern ist eine trockene und kühle Nutzung gewährleistet.

Schwitzen erlaubt  – Ihre ActionFit SHQ5200-Kopfhörer sind mit einzigartigen Ohrpolstern ausgestattet, die von einem feuchtigkeitsabführenden Stoff umhüllt sind, der Ihnen eine bequeme, kühle und trockene Nutzung während des Workouts gewährleisten. Nehmen Sie die Ohrpolster nach mehrmaligem Gebrauch ab, waschen Sie sie, und sie sind so gut wie neu.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

17

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

26/12/2016

España

España

Excelente

Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.

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Diese Bewertung wurde für SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos verfasst

26/09/2016

Italia

Italia

SHQ5200

Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.

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Diese Bewertung wurde für SHQ5200 Sports Headband Headphones verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHQ5200 Sports Headband Headphones verfasst

24/02/2016

Italia

Italia

Prodotto degno di nome Philips!

Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!

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Diese Bewertung wurde für SHQ5200 Sports Headband Headphones verfasst

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