ich habe mir diese Lautsprecher gekauft weil ich vorher gar keine Computer-Lautsprecher hatte ich war sehr zufrieden mit denen aber jetzt habe ich halt neue gekauft die haben dann noch mal ein bisschen mehr Bass weil die von Philips haben jetzt nicht so extrem etwas wo ich sagen würde komm digga beste Boxen aberPunktabzug dafür dass das Kabel einfach zu kurz ist und ja der Klang jetzt auch nicht so atemberaubend ist also so klang mäßig ist er schon gut aber der Bass ist halt ein bisschen ja nicht so gut weil ich jetzt mal sagen. im Nachhinein noch ganz kurz tut mir leid für die vielen Rechtschreibfehler weil ich das nicht geschrieben habe sondern einfach in mein Handy geredet habe und der wandelt das dann in den Text um.