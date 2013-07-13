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Eingestellt

USB-Notebook-Lautsprecher

SPA20/00

4.1

| (16) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.

Hervorragender Sound

Wir sind perfekt für die Wiedergabe von Musik, Stimmen und Soundtracks! Schließen Sie uns einfach an Ihr Notebook an, und wir erwecken Ihre Musik und Sounds zum Leben! Mit der praktischen Kabelaufwicklung sorgen wir außerdem für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch!

Alle Vorteile anzeigen

Hervorragender Sound

  • USB-Schnittstelle

  • Audio-Eingang

Voller Bass

Dieser Philips PC-Lautsprecher bietet gute Soundqualität mit vollem Bass von einem Lautsprecher-System.

Stromversorgung über USB-Anschluss

Stromversorgung über USB-Anschluss

Dank komfortablem Plug & Play können Sie das Gerät per USB-Kabel direkt in einen USB-Anschluss einstecken, und es wird von Ihrem Notebook automatisch als austauschbares USB-Massenspeichergerät erkannt.

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

16

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

13/07/2013

Deutschland

Deutschland

Gute Qualität bei erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis

Da die in meinem Monitor eingebauten Lautsprecher qualitativ einfach zu schlecht waren, suchte ich eine kostengünstige Lösung ohne Anspruch an HiFi-Qualität, aber doch guter Hörbarkeit für gelegentliche Filme und Begleitmusik zur Arbeit am PC. Der Versuch mit den Lautsprechern war sehr erfolgreich. Sie tun genau das, was ich benötige. Den Punktabzug bei der Benutzerfreundlichkeit gibt es für die Belegung eines USB-Ports für die Stromversorgung. Trotzdem eine ganz klare Kaufempfehlung für den PC, für ein Notebook im Hinblick auf Mobilität eher ungeeignet.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher verfasst

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16/07/2013

Österreich

Österreich

Sehr gutes Produkt. Empfehlenswert.

Ich verwende es mit meinem Laptop im Büro. Sehr guter Klang. Wirklich empfehlenswert. Anschluss über USB und Kopfhörerausgang.

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Diese Bewertung wurde für SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher verfasst

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27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

super sound

super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull

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