Eingestellt
Hervorragender Sound
Wir sind perfekt für die Wiedergabe von Musik, Stimmen und Soundtracks! Schließen Sie uns einfach an Ihr Notebook an, und wir erwecken Ihre Musik und Sounds zum Leben! Mit der praktischen Kabelaufwicklung sorgen wir außerdem für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch!
USB-Schnittstelle
Audio-Eingang
Dieser Philips PC-Lautsprecher bietet gute Soundqualität mit vollem Bass von einem Lautsprecher-System.
Dank komfortablem Plug & Play können Sie das Gerät per USB-Kabel direkt in einen USB-Anschluss einstecken, und es wird von Ihrem Notebook automatisch als austauschbares USB-Massenspeichergerät erkannt.
Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.
4.1
von 5
16
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
mk5406
13/07/2013
Deutschland
Gute Qualität bei erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis
Da die in meinem Monitor eingebauten Lautsprecher qualitativ einfach zu schlecht waren, suchte ich eine kostengünstige Lösung ohne Anspruch an HiFi-Qualität, aber doch guter Hörbarkeit für gelegentliche Filme und Begleitmusik zur Arbeit am PC. Der Versuch mit den Lautsprechern war sehr erfolgreich. Sie tun genau das, was ich benötige. Den Punktabzug bei der Benutzerfreundlichkeit gibt es für die Belegung eines USB-Ports für die Stromversorgung. Trotzdem eine ganz klare Kaufempfehlung für den PC, für ein Notebook im Hinblick auf Mobilität eher ungeeignet.
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eibisoft
16/07/2013
Österreich
Sehr gutes Produkt. Empfehlenswert.
Ich verwende es mit meinem Laptop im Büro. Sehr guter Klang. Wirklich empfehlenswert. Anschluss über USB und Kopfhörerausgang.
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porsche
27/02/2018
United Kingdom
super sound
super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull
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