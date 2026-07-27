STH7020/20
Mit verstellbarem Steamer-Kopf
OptimalTEMP Bügelsohle
30 Sekunden Aufheizzeit
Wasserbehälter (100 ml)
Die Dampfplatte verfügt über eine aktive Dampfspitze, damit du auch schwer erreichbare Stellen an deiner Kleidung wie Knöpfe, Kragen und Falten ganz einfach und genau glätten kannst.
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 28 g/min entspannt die Fasern, sodass Falten für eine blendend aussehende Kleidung schnell geglättet werden.
Abnehmbarer 100-ml-Wasserbehälter zum Dampfglätten eines kompletten Outfits ohne Nachfüllen. Der Wasserbehälter lässt sich leicht abnehmen und bei Bedarf während des Dampfglättens nachfüllen.
Auszeichnungen
Bewertungen
Von einem Drittanbieter auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.
Im Vergleich zu Philips GC362, basierend auf einem internen Testbericht von Philips