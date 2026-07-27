Verpass deinem Kleiderschrank ein Upgrade

Der Philips 7000 Series Steamer ist dein Must-Have, wenn du nach einer schnellen, effizienten und praktischen Lösung zum Auffrischen und Glätten deiner Kleidung suchst. Der Dampfglätter entfernt nicht nur Falten, sondern tötet mit seinem heißen Dampf 99,9% der Bakterien und neutralisiert sogar Gerüche.