STH7050/30
Mit verstellbarem Steamer-Kopf
OptimalTEMP Bügelsohle
30 Sekunden Aufheizzeit
100 + 200 ml großer Wasserbehälter
StyleMat im Lieferumfang enthalten
Mit dem innovativen verstellbaren Kopf kannst du Falten aus jedem Winkel glätten. Dadurch kannst du das Gerät nach Belieben vertikal oder horizontal einsetzen.
Die Dampfplatte verfügt über eine aktive Dampfspitze, damit du auch schwer erreichbare Stellen an deiner Kleidung wie Knöpfe, Kragen und Falten ganz einfach und genau glätten kannst.
Der Dampfglätter ist in nur 30 Sekunden einsatzbereit, wann immer du ihn benötigst. Die Leuchtanzeige gibt an, wann du beginnen kannst, sodass du im Handumdrehen fertig bist. Ideal für Outfit-Entscheidungen in letzter Minute.
Auszeichnungen
Bewertungen
Von einem Drittanbieter auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.
Im Vergleich zu Philips GC362, basierend auf einem internen Testbericht von Philips