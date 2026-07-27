STH7060/80
Mit verstellbarem Steamer-Kopf
Zwei Wasserbehälter
OptimalTEMP-Technologie
Stylemat für vertikales Glätten
StyleMat im Lieferumfang enthalten
Wir alle kennen diesen Kleiderstuhl, auf dem die Kleidung landet, die nicht schmutzig ist, aber auch nicht frisch genug, um sie wieder in den Schrank zu hängen. Der Steamer frischt deine Kleidung oder auch Textilien wie Vorhänge und Kuscheltiere auf und entfernt Gerüche durch Abtötung von bis zu 99,9% der Bakterien.* So vermeidest du unnötige Waschgänge und schonst die Umwelt.
Mit dem innovativen verstellbaren Kopf kannst du Falten aus jedem Winkel glätten. Dadurch kannst du das Gerät nach Belieben vertikal oder horizontal einsetzen.
Mit der zugespitzten Heizplatte kannst du auch schwer erreichbare Stellen an deiner Kleidung (z.B. zwischen Knöpfen oder am Kragen) mühelos und präzise glätten.
Auszeichnungen
Bewertungen
Von einem Drittanbieter auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.
Im Vergleich zu Philips GC362, basierend auf einem internen Testbericht von Philips