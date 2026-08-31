ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

HDMI-Kabel

SWV5551/00

Erleben Sie Ultra High Definition Bilder

Erleben Sie Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 Bilder/Sek. High Speed HDMI unterstützt ein Audiosystem mit 32 Kanälen und einer Abtastrate von bis zu 1.536 kHz

Alle Vorteile anzeigen

4K 60 Hz Ultra HD mit Ethernet

Erleben Sie Ultra High Definition Bilder

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbit/s

  • 5 m

UHD 2160p (4K)

Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4K oder UHD 2160p. Dadurch kann Ihr Bildschirm mit digitalen Kinosystemen mithalten.

60 Bilder pro Sekunde

Ausgezeichnetes Fernseh- und Spielerlebnis mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

Vergoldete Gerätestecker für bessere Leitfähigkeit

Vergoldete Gerätestecker sorgen für bessere Leitfähigkeit durch geringeren Kontaktwiderstand und verhindern einen Steckerverschleiß durch Oxidation.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration