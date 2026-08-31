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HDMI 2.1-Kabel

SWV9702/00

8K 60 Hz Ultra HD mit Dynamic HDR

Erleben Sie Ultra HD 8K-Auflösung bei 60 Bildern/Sek. Dynamic HDR bieten besten Kontrast und gestochen scharfe Bilder mit High-Speed-Action. Ein erweiterter Audiorückkanal unterstützt bis zu 192 KHz in 24-Bit-Auflösung.

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Zertifiziertes HDMI-Kabel

8K 60 Hz Ultra HD mit Dynamic HDR

  • 8K 60 Hz

  • 2 m

60 Hz mit Dynamic HDR

60 Bilder pro Sekunde mit Dynamic HDR für bestechende Kontraste und Details.

8K-Auflösung (7.680 x 4.320)

Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 8K (7.680 x 4.320) für ultimative Bildqualität und Spieleerlebnisse.

28 AWG reiner Kupferdraht für beste Bild- und Tonqualität.

Hochwertige Materialien – 28 AWG reiner Kupferdraht für eine optimale Verbindung mit minimalen Datenverlusten.

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