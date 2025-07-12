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FidelioTrue Wireless Kopfhörer

T2/00

5
| (8) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Für jedes Abenteuer im Alltag entwickelt
Ansprechender Look. Unglaublicher Klang. Diese hochwertigen kabellosen Earbuds bieten Ihnen unseren raumfüllendsten und detailreichsten In-Ear-Klang und intelligenteste Geräuschunterdrückung. Von Musik zu Anrufen, bis hin zu Filmen und Podcasts – alles ist möglich.
Alle Vorteile anzeigen

Für jedes Abenteuer im Alltag entwickelt

  • Ausgezeichneter, natürlicher Klang

  • Noise Canceling Pro+

  • Hervorragende Gesprächsqualität

  • Zeitloses Fidelio Design

Ausgezeichnet. Philips Timbre für Fidelio

Ausgezeichnet. Philips Timbre für Fidelio

Von kräftigen, kontrollierten Bässen bis hin zu warmen Mitten und brillanten Höhen – diese erstklassigen Earbuds sorgen für einen hervorragenden, natürlichen Klang mit präziser Instrumententrennung. Balanced Armature- und mit Graphen beschichtete dynamische Treiber verleihen mehr Details als je zuvor. Sie hören die Musiktitel Ihrer Lieblingskünstler so wie vom Künstler vorhergesehen.

Ein Erlebnis, das sich an Sie anpasst. Noise Cancelling Pro+

Ein Erlebnis, das sich an Sie anpasst. Noise Cancelling Pro+

Adaptive Noise Cancelling passt sich schnell an Ihre Umgebung an, um Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit zu unterdrücken. Von Musik bis zu Anrufen – Tauchen Sie überall ein, ohne einen Finger zu heben. Wenn Sie die Transparenz oder die Reduzierung von Windgeräuschen anpassen möchten, verwenden Sie einfach die Philips Headphones App.

Hervorragende Gesprächsqualität. Jedes Wort ist laut und deutlich

Hervorragende Gesprächsqualität. Jedes Wort ist laut und deutlich

Sie können problemlos Anrufe von belebten und lauten Orten aus tätigen. Beamforming-Mikrofone konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme, während fortschrittliche KI-Algorithmen störende Hintergrundgeräusche während des Anrufs verhindern. Wenn es extrem windig ist, nimmt der Sensor für die Knochenschall-Übertragung Ihre Stimme zuverlässig auf, sodass Sie immer noch gehört werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

8

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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12/07/2025

Deutschland

Deutschland

Absoluter Spitzenklang

Ich höre fast ausschließlich Hi-Res Musik und bin vom Klang absolut begeistert. Sehr guter, ausgewogener Klang mit starkem und sauberen Bass. Auch die Mitten und Höhen sind auf Spitzen Niveau. Bluetooth natürlich über LDAC. Haptik und Optik sind auch super, wie üblich bei Fidelios.

Vorteile

Haptik, Optik, Klang, Bass, high-res, hoher Tragekomfort und passgenau

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer verfasst

08/06/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die In Ear's Spielen in der Oberklasse

Die In Ear's sitzen gut im Ohr. Der Klang ist auf Spritzenniveau, die Auflösung Detailreich.

Diese Bewertung wurde für Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer verfasst

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13/04/2025

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Absolute Pro Klasse

Der Klang in allen Bereichen ist absolut beeindruckend tiefe Bässe saubere und Kristallklare Mitten und Höhen. Ich hab sie mit meinen DEVIALET GEMINI verglichen und beide sind absolut High End. Beim Fidelio finde ich die Materialwahl sogar noch besser. Tragekomfort und sitz ist auch hervorragend Die T2 haben wirklich den Namen Fidelio absolut zu recht

Diese Bewertung wurde für Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer verfasst

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