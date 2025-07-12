Ausgezeichneter, natürlicher Klang
Noise Canceling Pro+
Hervorragende Gesprächsqualität
Zeitloses Fidelio Design
Von kräftigen, kontrollierten Bässen bis hin zu warmen Mitten und brillanten Höhen – diese erstklassigen Earbuds sorgen für einen hervorragenden, natürlichen Klang mit präziser Instrumententrennung. Balanced Armature- und mit Graphen beschichtete dynamische Treiber verleihen mehr Details als je zuvor. Sie hören die Musiktitel Ihrer Lieblingskünstler so wie vom Künstler vorhergesehen.
Adaptive Noise Cancelling passt sich schnell an Ihre Umgebung an, um Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit zu unterdrücken. Von Musik bis zu Anrufen – Tauchen Sie überall ein, ohne einen Finger zu heben. Wenn Sie die Transparenz oder die Reduzierung von Windgeräuschen anpassen möchten, verwenden Sie einfach die Philips Headphones App.
Sie können problemlos Anrufe von belebten und lauten Orten aus tätigen. Beamforming-Mikrofone konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme, während fortschrittliche KI-Algorithmen störende Hintergrundgeräusche während des Anrufs verhindern. Wenn es extrem windig ist, nimmt der Sensor für die Knochenschall-Übertragung Ihre Stimme zuverlässig auf, sodass Sie immer noch gehört werden.
Auszeichnungen
5.0
von 5
8
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
benje
12/07/2025
Deutschland
Absoluter Spitzenklang
Ich höre fast ausschließlich Hi-Res Musik und bin vom Klang absolut begeistert. Sehr guter, ausgewogener Klang mit starkem und sauberen Bass. Auch die Mitten und Höhen sind auf Spitzen Niveau. Bluetooth natürlich über LDAC. Haptik und Optik sind auch super, wie üblich bei Fidelios.
Vorteile
Haptik, Optik, Klang, Bass, high-res, hoher Tragekomfort und passgenau
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer verfasst
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Dell1234
08/06/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die In Ear's Spielen in der Oberklasse
Die In Ear's sitzen gut im Ohr. Der Klang ist auf Spritzenniveau, die Auflösung Detailreich.
Diese Bewertung wurde für Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer verfasst
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Kingwulf1
13/04/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Absolute Pro Klasse
Der Klang in allen Bereichen ist absolut beeindruckend tiefe Bässe saubere und Kristallklare Mitten und Höhen. Ich hab sie mit meinen DEVIALET GEMINI verglichen und beide sind absolut High End. Beim Fidelio finde ich die Materialwahl sogar noch besser. Tragekomfort und sitz ist auch hervorragend Die T2 haben wirklich den Namen Fidelio absolut zu recht
Diese Bewertung wurde für Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer verfasst
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