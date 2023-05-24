TAA5205BK/00
Flexibles Zweiwege-Design
20 Stunden Wiedergabezeit
Klare Anrufe. Mono-Modus
Wasserfest/schweißresistent gem. IPX7
6-mm-Treiber liefern klaren Sound und kraftvolle Bässe. Von Ihrer Lieblings-Wiedergabeliste bis hin zu Podcasts und mehr – bewegen Sie sich durch den Tag mit den Sounds, die Sie antreiben.
Diese kabellosen True Wireless Sportkopfhörer mit IPX7-Zertifikat halten bis zu 30 Minuten lang einer Wassertiefe von bis zu einem Meter stand. Sie bleiben an ihrem Platz – egal, wie sehr Sie schwitzen oder wie die Form Ihrer Ohren sind.
Ob beim Laufen im Park oder beim HIIT-Training – die Ohrbügel sorgen dafür, dass diese Kopfhörer eng und sicher sitzen. Sie können aus drei verschiedenen Größen der Silikon-Ohrstöpsel wählen, und die Ohrbügel können entfernt werden, wenn Sie nicht trainieren.
3.6
von 5
16
Bewertungen
Dani_56
24/05/2023
France
Écouteurs TAA5205
Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.
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Nivek009
22/05/2023
France
Un excellent choix pour les amateurs de sport
J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.
Vorteile
léger, qualité de son, bon maintien
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Nat77
22/05/2023
France
Écouteurs sport TAA5205BK
J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !
Vorteile
Très bon maintien
Nachteile
Aucun pour le moment
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