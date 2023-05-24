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Kabellose In-Ear-Sportkopfhörer

TAA5205BK/00

3.6
| (16) Bewertungen
Personalisierte Passform
Morgens laufen gehen oder nachmittags im Büro – diese True Wireless Ohrstöpsel verfügen über einen abnehmbaren Ohrbügel, sodass Sie die Kopfhörer nach Ihren Wünschen anpassen können. Sie erhalten bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit mit dem Ladetasche und sie sind gemäß IPX7 wasserfest.
Alle Vorteile anzeigen

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  • Flexibles Zweiwege-Design

  • 20 Stunden Wiedergabezeit

  • Klare Anrufe. Mono-Modus

  • Wasserfest/schweißresistent gem. IPX7

Speziell zum Trainieren. Bereit für Ihren Tag

Speziell zum Trainieren. Bereit für Ihren Tag

6-mm-Treiber liefern klaren Sound und kraftvolle Bässe. Von Ihrer Lieblings-Wiedergabeliste bis hin zu Podcasts und mehr – bewegen Sie sich durch den Tag mit den Sounds, die Sie antreiben.

Wasserfest/schweißresistent gem. IPX7

Wasserfest/schweißresistent gem. IPX7

Diese kabellosen True Wireless Sportkopfhörer mit IPX7-Zertifikat halten bis zu 30 Minuten lang einer Wassertiefe von bis zu einem Meter stand. Sie bleiben an ihrem Platz – egal, wie sehr Sie schwitzen oder wie die Form Ihrer Ohren sind.

Abnehmbarer Ohrbügel. Für Ihren persönlichen Stil

Abnehmbarer Ohrbügel. Für Ihren persönlichen Stil

Ob beim Laufen im Park oder beim HIIT-Training – die Ohrbügel sorgen dafür, dass diese Kopfhörer eng und sicher sitzen. Sie können aus drei verschiedenen Größen der Silikon-Ohrstöpsel wählen, und die Ohrbügel können entfernt werden, wenn Sie nicht trainieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.6

von 5

16

Bewertungen

4
3

24/05/2023

France

France

Écouteurs TAA5205

Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.

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22/05/2023

France

France

Un excellent choix pour les amateurs de sport

J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.

Vorteile

léger, qualité de son, bon maintien

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22/05/2023

France

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Écouteurs sport TAA5205BK

J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !

Vorteile

Très bon maintien

Nachteile

Aucun pour le moment

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