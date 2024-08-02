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True Wireless Kopfhörer

TAA5508BK/00

4.6
| (70) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Ihr Workout-Essential
Ob im Fitnessstudio oder unterwegs – mit diesem True Wireless Sportkopfhörer mit Noise Cancelling bleiben Sie motiviert in Bewegung! Musik und Podcasts klingen großartig, und Sie werden bei Anrufen klar und deutlich gehört. Ein zuverlässiger Sitz im Ohr sorgt dafür, dass die Earbuds nicht herausfallen.
Alle Vorteile anzeigen

Ihr Workout-Essential

  • Detailreicher, natürlicher Klang

  • Noise Cancelling Pro

  • Klarere Gespräche unterwegs

  • Zuverlässiger Sitz im Ohr

Jederzeit eintauchen. Noise Cancelling Pro

Jederzeit eintauchen. Noise Cancelling Pro

Volles Fitnessstudio? Windiger Spaziergang? Das adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind – in Echtzeit. Wenn Sie auf belebten Straßen laufen, können Sie einen Earbud antippen, um den Awareness-Modus zu aktivieren und Ihre Umgebung wahrzunehmen.

Klarere Gespräche unterwegs. Kein Lärm, nur Ihre Stimme

Klarere Gespräche unterwegs. Kein Lärm, nur Ihre Stimme

Während Sie telefonieren, nimmt ein dediziertes Mikrofon den Ton Ihrer Stimme auf und ein KI-Algorithmus entfernt die Hintergrundgeräusche aus Ihrer Umgebung. Die Person, mit der Sie sprechen, hört nur Ihre Stimme, und nicht den Verkehr oder andere Gesprächsteile von Personen, die neben Ihnen stehen!

Zuverlässiger Sitz im Ohr. Egal wie Sie sich bewegen

Zuverlässiger Sitz im Ohr. Egal wie Sie sich bewegen

Egal, wie Sie sich bewegen, diese Earbuds bleiben in ihrer Position. Die strukturierten Silikon-Ohrstöpsel sorgen dafür, dass die Earbuds in Ihren Ohren bleiben und dass Sie sie auch mit verschwitzten Händen ganz einfach halten können. Die Oberfläche der Earbuds ist reflektierend und verbessert die Sichtbarkeit bei Nacht.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

70

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

02/08/2024

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Die Kopfhörer lassen sich easy mit dem Handy verbinden und verbinden sich danach immer automatisch wenn man den Deckel öffnet. Der Klang ist super. Sie sind easy verstaut und lassen sich überall hin mitnehmen. In der Kiste laden sie auch wieder automatisch auf,sodass man sie ohne Probleme den Tag über nutzen kann.

Vorteile

handlich, super klang

Nachteile

keine

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Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst

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29/04/2024

Deutschland

Deutschland

Perfekter Sitz und sehr gute Klangqualität

Ich nutze die Kopfhörer überwiegend beim Sport und da ist ein guter Halt enorm wichtig. Hier überzeugen sie definitiv. Selbst beim Sprinten bleiben sie an Ort und Stelle und auch die Klangqualität leidet nicht. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Bei der Ersteinrichtung fand mein Smartphone die Kopfhörer sofort und in wenigen Minuten konnte ich sie nutzen. Qualitativ machen sie einen guten Eindruck und für mich stimmt hier das Preis-Leistungsverhältnis vollkommen.

Vorteile

Guter Sitz, einfache Bedienung, gute Klangqualität

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst

22/11/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bequem

Klang ist gut, Verbindungen ist schnell. Pass genau und hält an die Ohren

Vorteile

Anfertigung Qualität ist gut

Nachteile

Optische Anzeige wie Lämpchen Balken an der casing ist nicht vorhanden

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Diese Bewertung wurde für TAA7507BK True Wireless Sportkopfhörer verfasst

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