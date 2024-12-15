ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!
  • Ohren gespitzt. Und losgelegt!

6000 seriesTrue Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer

TAA6709BK/00

4.3
| (28) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Ohren gespitzt. Und losgelegt!
Diese True Wireless Open-Ear-Buds passen immer perfekt. Ein weicher und bequemer Bügel sorgt für festen Sitz dieser Buds, egal, wie sehr Sie sich bewegen – und durch das Open-Ear-Design hören Sie nicht nur Ihre Musik, sondern auch Ihre Umgebung.
Alle Vorteile anzeigen

Ohren gespitzt. Und losgelegt!

  • True Wireless Open-Ear-Earbuds-Passform

  • Luftübertragung

  • IP55 Staub-/Wasserschutz

  • Bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit

True Wireless Open-Ear-Earbuds-Passform. Hören Sie die Welt, spüren Sie den Beat

True Wireless Open-Ear-Earbuds-Passform. Hören Sie die Welt, spüren Sie den Beat

Dank des Open-Ear-Designs müssen Sie nicht mehr mit Ohrstöpseln unterschiedlicher Größe herumprobieren. Die komfortablen Ohrbügel umschließen Ihre Ohren und ein gummierter Haken am Ende greift sanft unten an der Rückseite Ihres Ohrs und sorgt so für zusätzliche Sicherheit und einen perfekten Sitz.

Luftübertragung. Nichts im Gehörgang außer Musik

Luftübertragung. Nichts im Gehörgang außer Musik

Musik, Hörbücher, Podcasts, Workout-Playlist – genießen Sie guten Sound mit satten Bässen, egal, was Sie hören! Jeder Earbud sitzt sicher am Ohr, und Präzisionstreiber leiten den Sound in Ihren Gehörgang, ohne den Gehörgang zu verschließen, sodass Sie währenddessen Ihre Umgebung wahrnehmen können.

Draußen unterwegs sein. IP55 staub- und wasserdicht

Draußen unterwegs sein. IP55 staub- und wasserdicht

Ein Spaziergang im Wald. Laufen im Regen. Die IP55 Schutzart bedeutet, dass diesen Open-Ear-Earbuds Schweiß, Feuchtigkeit oder Staub nichts ausmacht – Ab sofort haben Sie keine Ausrede mehr, ein Stubenhocker zu sein! Wenn Sie draußen unterwegs sind, sind Sie durch das Lauflicht gut zu sehen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

28

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

2

15/12/2024

Deutschland

Deutschland

Ich bin sehr zufrieden

Ich bin sehr zufrieden mit den 6000 Series True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörern. Die Klangqualität ist beeindruckend – klar und kraftvoll, perfekt für Musik und Anrufe. Besonders hervorzuheben ist das offene Ohrdesign, das es ermöglicht, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen, was für Outdoor-Aktivitäten und Sportarten ideal ist. Die Kopfhörer sitzen bequem und sicher, ohne unangenehm zu drücken, selbst bei intensiveren Bewegungen. Die Akkulaufzeit ist ausreichend, und die Ladecase bietet praktischen Komfort. Die Verbindung über Bluetooth funktioniert zuverlässig und ohne Unterbrechungen. Ich schätze auch, dass sie wasserdicht sind, was sie besonders für den Sport bei verschiedenen Wetterbedingungen geeignet macht. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, sodass man die Kopfhörer problemlos steuern kann. Insgesamt sind diese Kopfhörer eine großartige Wahl für aktive Menschen, die sowohl Komfort als auch hohe Klangqualität suchen. Sehr empfehlenswert!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst

03/12/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Kopfhörer, die ich für den Sport habe!

Ich habe den Philips TAA6709BK/00 getestet und bin wirklich beeindruckt! Für jemanden wie mich, der oft im Park Sport treibt, sind diese Kopfhörer eine perfekte Wahl. Was mir besonders gut gefällt, ist, wie sicher die Kopfhörer sitzen. Dank der stabilen Ohrbügel muss ich mir keine Sorgen machen, dass sie während des Laufens oder Trainings herunterfallen könnten. Selbst bei intensiven Bewegungen bleiben sie fest an ihrem Platz. Für mich bedeutet das endlich sorgenfreies Training - keine ständigen Unterbrechungen mehr, um die Kopfhörer neu einzusetzen. Die Klangqualität ist wirklich gut: klare Höhen, saubere Mitten und ein angenehmer Bass. Es macht Spaß, Musik oder Podcasts zu hören, während ich unterwegs bin. Mit einer Laufzeit von 7 Stunden bin ich mehr als zufrieden. Ich habe sie mehrere Tage für meine Sessions benutzt, ohne sie ständig aufladen zu müssen. Das Ladecase ist auch praktisch und gibt nochmal einen Extra-Schub, wenn nötig. Die IPX5-Wasser- und Schweißresistenz ist ein großer Pluspunkt. Selbst wenn es im Park mal nieselt oder ich richtig ins Schwitzen komme, funktionieren die Kopfhörer ohne Probleme. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass sie robust und langlebig sind. Für mich sind die Philips TAA6709BK/ 00 die besten Kopfhörer, die ich bisher für den Sport benutzt habe. Sie sitzen sicher, klingen super und halten lange durch. Wer gerne draußen aktiv ist, wird damit sehr zufrieden sein!

Vorteile

Super sicherer Sitz - kein Herunterfallen • Gute Klangqualität mit motivierendem Sound

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst

02/12/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sport Kopfhörer

Ich durfte die Open Ear Kopfhörer kennenlernen und bin bisher sehr begeistert. Bis dato nutzte ich nur In Ear Kopfhörer. Die Sportkopfhörer werden mit 90% Akku geliefert. Man kann sie also sofort einsetzen. Da ich beim Sport gerne Musik höre, habe ich dies auch umgehend gemacht. Ganz easy mit den Handy via Bluetooth verbunden und es konnte los gehen. Die Bügel kann man echt leicht über die Ohren schieben und die Hörer liegen auf den Ohren. Ich finde es super, dass das so ist, denn da muss man ned immer so drücken und machen, damit sie auch richtig sitzen. Der Klang ist einwandfrei und auch wenn man die Musik lauter hört, sind umgebungsgeräusche durchaus super zu hören. Die Kopfhörer rutschen beim Sport nicht runter und bleiben wo sie sein sollen. Genau das gefällt mir sehr gut. Die Farben sind auch mein absoluter Favorit. Kann die Kopfhörer echt empfehlen.

Vorteile

Sitzen super beim Sport, toller Klang

Nachteile

Keine gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration