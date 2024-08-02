Hochwertiger Sound
Noise Cancelling Pro
Kristallklare Gespräche
Zuverlässiger Sitz im Ohr
Sie möchten sich keine Gedanken über das tägliche Aufladen machen? Zusätzlich zu den standardmäßigen 7 Stunden Wiedergabezeit, erhalten Sie mit der Ladetasche weitere 21 Stunden. Setzen Sie die Ohrstöpsel wieder in die Ladetasche ein und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann kabellos oder über USB-C aufgeladen werden.
Sie müssen einen Anruf entgegennehmen, während Sie unterwegs sind? Mit diesen Kopfhörern müssen Sie sich keinen windgeschützten Ort suchen. Beim Telefonieren wird Ihre Stimme deutlich von zwei KI-Mikrofonen und einem Mikrofon mit Knochenleitung übertragen.
Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass diese Kopfhörer Spritzwasser oder Niederschlag standhalten. Sie können also bei jedem Wetter mit ihnen nach draußen. Auch wenn Sie im Fitnessstudio schwitzen, macht das diesen Kopfhörern nichts aus.
4.6
von 5
70
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
produktreport
02/08/2024
Deutschland
Super Klang
Die Kopfhörer lassen sich easy mit dem Handy verbinden und verbinden sich danach immer automatisch wenn man den Deckel öffnet. Der Klang ist super. Sie sind easy verstaut und lassen sich überall hin mitnehmen. In der Kiste laden sie auch wieder automatisch auf,sodass man sie ohne Probleme den Tag über nutzen kann.
Vorteile
handlich, super klang
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Luci20
29/04/2024
Deutschland
Perfekter Sitz und sehr gute Klangqualität
Ich nutze die Kopfhörer überwiegend beim Sport und da ist ein guter Halt enorm wichtig. Hier überzeugen sie definitiv. Selbst beim Sprinten bleiben sie an Ort und Stelle und auch die Klangqualität leidet nicht. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Bei der Ersteinrichtung fand mein Smartphone die Kopfhörer sofort und in wenigen Minuten konnte ich sie nutzen. Qualitativ machen sie einen guten Eindruck und für mich stimmt hier das Preis-Leistungsverhältnis vollkommen.
Vorteile
Guter Sitz, einfache Bedienung, gute Klangqualität
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Isis77
22/11/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bequem
Klang ist gut, Verbindungen ist schnell. Pass genau und hält an die Ohren
Vorteile
Anfertigung Qualität ist gut
Nachteile
Optische Anzeige wie Lämpchen Balken an der casing ist nicht vorhanden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7507BK True Wireless Sportkopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7507BK True Wireless Sportkopfhörer verfasst
Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.