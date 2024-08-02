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True Wireless Sportkopfhörer

TAA7507BK/00

4.6
| (70) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Einschalten und trainieren
Von inspirierenden Wiedergabelisten bis hin zu Gesprächen mit Ihrem Trainer, diese kabellosen Kopfhörer bringen Sie in Bewegung. Genießen Sie hervorragenden Sound und Noise Cancelling sowie eine angenehme Passform, auf die Sie sich verlassen können – auf Strecken, die Sie täglich zurücklegen bis hin zu langen Läufen bleiben sie in Ihren Ohren.
Alle Vorteile anzeigen

Einschalten und trainieren

  • Hochwertiger Sound

  • Noise Cancelling Pro

  • Kristallklare Gespräche

  • Zuverlässiger Sitz im Ohr

Keine Sorge. Bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche

Keine Sorge. Bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche

Sie möchten sich keine Gedanken über das tägliche Aufladen machen? Zusätzlich zu den standardmäßigen 7 Stunden Wiedergabezeit, erhalten Sie mit der Ladetasche weitere 21 Stunden. Setzen Sie die Ohrstöpsel wieder in die Ladetasche ein und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann kabellos oder über USB-C aufgeladen werden.

Kristallklare Anrufe, auch wenn es windig ist

Kristallklare Anrufe, auch wenn es windig ist

Sie müssen einen Anruf entgegennehmen, während Sie unterwegs sind? Mit diesen Kopfhörern müssen Sie sich keinen windgeschützten Ort suchen. Beim Telefonieren wird Ihre Stimme deutlich von zwei KI-Mikrofonen und einem Mikrofon mit Knochenleitung übertragen.

Genießen Sie Musik draußen. Wasserdicht gemäß IPX5

Genießen Sie Musik draußen. Wasserdicht gemäß IPX5

Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass diese Kopfhörer Spritzwasser oder Niederschlag standhalten. Sie können also bei jedem Wetter mit ihnen nach draußen. Auch wenn Sie im Fitnessstudio schwitzen, macht das diesen Kopfhörern nichts aus.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

70

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

02/08/2024

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Die Kopfhörer lassen sich easy mit dem Handy verbinden und verbinden sich danach immer automatisch wenn man den Deckel öffnet. Der Klang ist super. Sie sind easy verstaut und lassen sich überall hin mitnehmen. In der Kiste laden sie auch wieder automatisch auf,sodass man sie ohne Probleme den Tag über nutzen kann.

Vorteile

handlich, super klang

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst

29/04/2024

Deutschland

Deutschland

Perfekter Sitz und sehr gute Klangqualität

Ich nutze die Kopfhörer überwiegend beim Sport und da ist ein guter Halt enorm wichtig. Hier überzeugen sie definitiv. Selbst beim Sprinten bleiben sie an Ort und Stelle und auch die Klangqualität leidet nicht. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Bei der Ersteinrichtung fand mein Smartphone die Kopfhörer sofort und in wenigen Minuten konnte ich sie nutzen. Qualitativ machen sie einen guten Eindruck und für mich stimmt hier das Preis-Leistungsverhältnis vollkommen.

Vorteile

Guter Sitz, einfache Bedienung, gute Klangqualität

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst

22/11/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bequem

Klang ist gut, Verbindungen ist schnell. Pass genau und hält an die Ohren

Vorteile

Anfertigung Qualität ist gut

Nachteile

Optische Anzeige wie Lämpchen Balken an der casing ist nicht vorhanden

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Diese Bewertung wurde für TAA7507BK True Wireless Sportkopfhörer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.