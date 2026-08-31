TAFT1/10
Für HiFi-Soundqualität entwickelt
Der FT1 Bluetooth® Plattenspieler lädt Sie ein, Ihre Lieblingsmusik zu genießen. Die Druckgussplatte aus Aluminium dreht Vinylplatten mit Finesse und es gibt auch einen integrierten CD-Player. Sie können das Gerät kabellos einrichten und wiedergeben – oder kabelgebunden.
Plattenspieler und CD-Player
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Qualitativ hochwertige Komponenten
Cinch-Aux-Ausgang, Kopfhöreranschluss
Alben. EPs. Singles. Der Philips Fidelio FT1 Plattenspieler besteht aus hochwertigen Komponenten, damit Sie über Jahre hinweg das Beste aus Ihren Platten herausholen können. Sie können Vinylplatten bei 33 1/3 oder 45 U/min abspielen: Drehen Sie einfach den haptischen 2-Stufen-Geschwindigkeitsregler, um die richtige Geschwindigkeit auszuwählen, und senken Sie die Nadel ab.
Egal, ob es sich um eine alte Mix-CD von früher oder um eine neue Ausgabe handelt – stecken Sie die silberne CD in das vordere Fach und genießen Sie die Musik, die Sie am liebsten hören. Der integrierte CD-Player unterstützt alle CD-Formate und Sie können Titel- und Wiedergabeinformationen auf dem klaren LED-Display sehen.
Der FT1 lässt sich schnell per Bluetooth® mit Ihren kabellosen Lautsprechern oder Kopfhörern koppeln. Oder Sie können Auracast™ verwenden, um die wiedergegebenen Platten und CDs auf so viele kompatible Lautsprecher, wie Sie möchten, zu übertragen, was sich hervorragend für Partys eignet. Die Unterstützung des LC3-Codec sorgt für den bestmöglichen Klang.
Bewertungen
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und -Logos sind Marken von Bluetooth SIG, Inc.