Weiche, komfortable Ohrpolster
40-mm-Treiber
Leichter Bügel
2-m-Kopfhörerkabel
Mit diesen kabelgebundenen Over-Ear-Kopfhörern können Sie ganz bequem Musik hören, solange Sie möchten. Leistungsstarke 40-mm-Treiber sorgen für kristallklaren Sound. Der Ohrbügel sorgt für eine gute passive Geräuschisolierung und andere hören nicht, was Sie hören.
Der gepolsterte, verstellbare Kopfbügel passt auf jeden Kopf und die weichen Ohrpolster eignen sich hervorragend für langen Hörgenuss. Es gibt keinen Akku, Sie haben endlose Wiedergabezeit. Perfekt für den neuesten Podcast.
Das 2 Meter lange Kopfhörerkabel eignet sich perfekt für den Anschluss am Laptop oder Tablet. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie Ihr Gerät mit diesem Kabel sicher in einer Tasche verstauen, sodass Ihre Hände frei bleiben.
3.7
von 5
7
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
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Diese Bewertung wurde für TAH2005BK Over-ear headphones verfasst
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Sol bol
28/05/2024
United Kingdom
Perfect wired headphones
Philips wired headphones, perfect for me and my teenager
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CGTuin
04/06/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Vorteile
Goed geluid en een lang snoer
Nachteile
Geen
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