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  • Stille, wann immer Sie möchten
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Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

TAH8505BK/00

4
| (8) Bewertungen
Stille, wann immer Sie möchten
Hören Sie Ihre Musik, nicht den Regen. Sie können die aktive Geräuschunterdrückungsfunktion dieser kabellosen Over-Ear-Kopfhörer an Ihre Situation anpassen. Mit 30 Stunden Wiedergabezeit und flexibler Schnellladefunktion sind Sie für die gesamte Reise bestens gerüstet.
Alle Vorteile anzeigen

Kabellose Kopfhörer mit Active Noise Cancelling

Stille, wann immer Sie möchten

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

30 Stunden Wiedergabezeit oder Sprechzeit (25 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung)

Welche Reise Sie auch antreten – diese Kopfhörer sind der Aufgabe gewachsen. Einmal Aufladen dauert nur 2 Stunden. Bei deaktivierter Geräuschunterdrückungsfunktion erhalten Sie 30 Stunden Wiedergabezeit (oder Sprechzeit) und bei aktivierter Funktion 25 Stunden. Zwei Stufen für schnelles Aufladen: Mit den Schnellladefunktionen Rapid Charge und Quick Charge erhalten Sie 2 bzw. 6 Stunden mehr Wiedergabezeit.

Aktive Geräuschunterdrückung. Nur du und deine Musik.

Dank der aktiven Geräuschunterdrückung können Sie alles hinter sich lassen. Schalten Sie den Lärm im Zug oder im Büro einfach per Tastendruck aus. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie mit dem Leistungsmodus gleichzeitig Musik hören und auf die Straßengeräusche achten.

Glatter, verstellbarer Bügel. Weiche Ohrpolster.

Von der Playlist bis zum Podcast – perfekt abgestimmte akustische Neodym-Treiber sorgen für tiefe Bässe und klare Mitteltöne. Die weichen Ohrpolster decken Ihr gesamtes Ohr ab und sorgen so für eine Abdichtung, die Außengeräusche passiv isoliert. Der Bügel ist leicht, einfach zu verstellen und verfügt über eine glatte Oberfläche: So können Sie sicher sein, dass sich der Kopfhörer nicht im Haar verwickelt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

8

Bewertungen

3
1

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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01/06/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Grosssartig

good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.

Vorteile

Very good sound.

Nachteile

volume is not so easy to set.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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30/05/2023

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen

Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .

Vorteile

Super geluid

Nachteile

Redelijk klem om je hoofd dus warm

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon verfasst

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