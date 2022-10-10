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Eingestellt

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Bewertungen
Perfekt zum Träumen
Inspiration. Motivation. Konzentration. Mit hervorragendem Active Noise Cancelling und klarem Sound für Anrufe sind diese kabellosen Over-Ear-Kopfhörer genau das Richtige für Sie. Mit dem vollständig integrierten Google Assistant können Sie mehr erledigen und freihändig arbeiten.
Alle Vorteile anzeigen

Perfekt zum Träumen

  • Noise Cancelling Pro

  • Integrierter Google Assistant

  • Bluetooth-Multipoint

  • Touch Control

Hybrid Active Noise Cancelling. Fokus, wo Sie ihn möchten.

Hybrid Active Noise Cancelling. Fokus, wo Sie ihn möchten.

Wenn der Song Ihre volle Aufmerksamkeit verdient, können Sie mit diesen kabellosen Kopfhörern ganz ohne Ablenkungen in die Musik eintauchen. Ein externes und ein internes Mikrofon sorgen gemeinsam für die Unterdrückung von Außengeräuschen. Decken Sie die rechte Ohrmuschel ab, um den Awareness-Modus zu aktivieren und die Welt wieder hereinzulassen.

Abgerundetes Over-Ear-Design. Eleganter Look, hervorragender Klang

Abgerundetes Over-Ear-Design. Eleganter Look, hervorragender Klang

Die runden Ohrpolster bieten ein unvergleichliches Design. Die Over-Ear-Passform erzeugt eine Dichtung, die externe Geräusche passiv isoliert. Perfekt abgestimmte 40-mm-Treiber sorgen für satte Bässe, ausgewogenen Mitten und makellose Höhen.

Philips Headphones App. Benutzerdefinierte Klangsteuerung

Philips Headphones App. Benutzerdefinierte Klangsteuerung

Optimieren Sie die Bässe, reduzieren Sie die Höhen. Mit der Philips Headphones App haben Sie die Kontrolle über Ihre Musik. Passen Sie die jeweiligen Einstellungen selbst an oder wählen Sie aus voreingestellten Soundstilen. Sie können auch durch einmaliges Antippen zwischen vorgegebenen ANC-Modi wechseln.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.4

von 5

18

Bewertungen

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Vorteile

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Nachteile

Kein aptx

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst

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20/06/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Vorteile

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Nachteile

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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11/09/2021

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Vorteile

Heerlijke en snelle bediening.

Nachteile

Geen

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Diese Bewertung wurde für TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor verfasst

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  2. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.