Zuhause ist, wo Ihre Musik spielt

Entspannen Sie sich mit Ihrem Bluetooth-Lautsprecher, mit dem Sie sich wie Zuhause fühlen können. Das Gerät bietet bis zu 20 Wiedergabezeit und verfügt über eine Powerbank-Funktion. Der mit Stoff bespannte Lautsprecher aus Wollmischgewebe und die Kopfplatte aus poliertem Edelstahl fügen sich selbst in die minimalistischsten Einrichtungen ideal ein.