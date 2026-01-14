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Mini Stereoanlage

TAM3205M2/12

3.8
| (9) Bewertungen
Leichte Handhabung, guter Klang
Genießen Sie tollen Stereoklang mit dem kompakten Microsystem für zu Hause dank der separaten Lautsprecher für Regale. Streamen Sie ganz einfach Musik und Podcasts, hören Sie UKW-Radio, geben Sie CDs wieder und vieles mehr.
Alle Vorteile anzeigen

Leichte Handhabung, guter Klang

  • Bassreflex-Lautsprechersysteme

  • 20 W

  • Bluetooth 5.4

  • UKW, CD, USB, Audioeingang

Großartiger Stereo-Sound für alles, was Sie lieben

Großartiger Stereo-Sound für alles, was Sie lieben

Genießen Sie kristallklaren Stereo-Sound mit tiefen Bässen, während die Lautsprecher für Ihr Regal das leistungsstarke System mit 20 W (RMS) Ausgangsleistung, den 3-Zoll-Woofern und den Bassreflexanschlüssen abrunden. Mit der digitalen Klangsteuerung können Sie aus voreingestellten Klangstilen auswählen – Musik oder Radio-Dramen – Sie erhalten immer den besten Sound für Ihre Musik.

CD-Klassiker, Radio, Streaming und mehr

CD-Klassiker, Radio, Streaming und mehr

Musik, Podcasts, Nachrichten, Dramen, Sport – die Liste ist endlos! Sie können Ihre Musik über Bluetooth streamen, UKW-Radio einstellen oder über den Audioeingang mit anderen Quellen wie USB oder Plattenspieler verbinden. Der digitale Radio-Tuner mit 20 voreingestellten Sendern bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs lesen.

Bluetooth 5.4 für besseren Sound und Auracast-Streaming

Bluetooth 5.4 für besseren Sound und Auracast-Streaming

Bluetooth LE Audio und der LC3 Codec werden unterstützt, sodass Sie deutlich besseren Klang beim Streaming erhalten. Auracast wird ebenfalls unterstützt, sodass Sie von einem kompatiblen Smart-Gerät auf das Micro-System und andere Auracast-kompatible Lautsprecher streamen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.8

von 5

9

Bewertungen

1

14/01/2026

Portugal

Portugal

Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.

Diese Bewertung wurde für TAM3205M2 Sistema micro de música verfasst

Diese Bewertung wurde für TAM3205M2 Sistema micro de música verfasst

22/06/2025

France

France

Ce produit une pépite

Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...

Diese Bewertung wurde für TAM3205M2 Microchaîne verfasst

Diese Bewertung wurde für TAM3205M2 Microchaîne verfasst

03/06/2025

Nederland

Nederland

Geweldige radio

Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !

Vorteile

Goed geluid

Diese Bewertung wurde für TAM3205M2 Micromuzieksysteem verfasst

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