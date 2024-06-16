FM/MW
Analoge Sendereinstellung
Batteriebetrieben
Dieses tragbare analoge UKW/MW-Radio lässt sich auch unterwegs ganz einfach einstellen. Drehen Sie einfach am seitlich angebrachten Drehregler, um den Zeiger entlang der Tuner-Skala zu schieben. Über ein großes Fenster zur Sendereinstellung auf traditionelle Weise sehen Sie ganz einfach, wenn Sie Ihre gewünschte Frequenz erreicht haben.
Dieses kleine Radio können Sie ganz einfach mit einer Hand bedienen. Die Lautstärke sowie das Ein-/Ausschalten werden über einen praktischen Drehregler bedient. Es gibt einen Kopfhöreranschluss für ungestörte Wiedergabe und einen seitlich angebrachten Schalter zum Auswählen von UKW- oder MW-Sendern.
Stecken Sie dieses Radio in Ihre Tasche und hören Sie die Nachrichten überall. Oder die Sportveranstaltung, die Sie einfach nicht verpassen dürfen. Oder die Talkshow, die Sie lieben. Mit zwei AAA-Batterien betreiben Sie das Radio und eine Antenne zum Ausziehen sorgt dafür, dass Sie immer den bestmöglichen Empfang erhalten.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
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R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Vorteile
Tamaño y baterias
Nachteile
Que se vendiera con audifonos
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Ajua
26/02/2024
España
Verifizierter Käufer
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Vorteile
Se acomoda bien debajo de la almohada
Nachteile
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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