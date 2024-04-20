Eingestellt
TAS1505B/00
Party im Taschenformat
Mit dem Bluetooth-Lautsprecher, der so klein ist, dass Sie ihn bequem am Handgelenk tragen können, haben Sie die Party immer dabei! Dieser besonders kleine Lautsprecher ist komplett wasserdicht und bietet überraschend kraftvollen Klang für seine Größe.
Bluetooth®
2,5 W Ausgangsleistung
8 Stunden Wiedergabezeit
Wasserfest gemäß IPX7
Dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist gemäß IPX7 zertifiziert und kann somit bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser getaucht werden. Tanzen Sie unter der Dusche, am Pool oder sogar darin! Die kabellose Reichweite beträgt 20 Meter.
Der Klang bleibt auch bei lauter Musik klar und ein passiver Bassstrahler verstärkt den Bass. Sie erhalten 8 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert 2,5 Stunden. Die Bluetooth-Verbindung ist stabil und die Kopplung ist einfach.
Immer im Trend. Dieser kleine Bluetooth-Lautsprecher ist in verschiedenen Farben erhältlich, so bleiben Sie optisch stilvoll und Ihre Musik immer klangvoll. Mit dem passenden Trageriemen können Sie den Lautsprecher ganz einfach überall hin mitnehmen.
1.0
von 5
2
Bewertungen
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Vorteile
Klein, handlich, preisgünstig
Nachteile
Keine Lautstärkeregelung
Diese Bewertung wurde für TAS1505B Kabellose Lautsprecher verfasst
Datum der Benutzung 2024-03-20
Diese Bewertung wurde für TAS1505B Kabellose Lautsprecher verfasst
Datum der Benutzung 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Nachteile
connection problem
Diese Bewertung wurde für TAS1505B Wireless speaker verfasst
Diese Bewertung wurde für TAS1505B Wireless speaker verfasst