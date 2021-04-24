Eingestellt
TAST702BK/00
6-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
6+18 Stunden Wiedergabezeit
Sicherer Sitz
Die austauschbaren Gummi-Ohrstöpsel sorgen für eine perfekte Abdichtung. Flexible Wingtips passen sich dem Außenohr an. Egal, wie hart Sie trainieren, diese Sportkopfhörer bleiben dort, wo Sie sie brauchen.
Egal, wie hart Sie trainieren, diese Kopfhörer bleiben an Ort und Stelle. Flexible Wingtips passen sich dem Außenohr an. Dank der austauschbaren Ohrstöpselkappen aus Gummi in den Größen klein, mittel und groß finden Sie den perfekten Sitz im Ohr.
Mit den benutzerfreundlichen Tasten können Sie Ihre Wiedergabeliste anhalten und Anrufe entgegennehmen, ohne Ihr Smartphone berühren zu müssen. Die Kopfhörer sind bereit zum Koppeln, sobald Sie Bluetooth einschalten. Sobald sie gekoppelt sind, speichern sie das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt waren.
3.4
von 5
9
Bewertungen
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos verfasst
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Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Vorteile
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Nachteile
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
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Diese Bewertung wurde für 7000 series TAST702BK Cuffia wireless verfasst
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Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Vorteile
Tar bort äckel-päckel
Nachteile
Nej
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Diese Bewertung wurde für 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar verfasst
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