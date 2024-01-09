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True Wireless Kopfhörer

TAT5506BK/00

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Ihr Leben, Ihre Bewegungen, Ihre Musik
Diese attraktiven, schnurlosen Kopfhörer sind jederzeit einsatzbereit für Musik oder Anrufe. Noise Cancelling Pro blendet Hintergrundgeräusche aus – ideal für den Musikgenuss im Freien oder auf dem Weg zur Arbeit. Sie erhalten eine sichere, bequeme Passform und der Metallic-Look sorgt für einen stylischen Touch.
Alle Vorteile anzeigen

Ihr Leben, Ihre Bewegungen, Ihre Musik

  • Noise Cancelling Pro

  • Zwei Mikrofone für klare Gespräche

  • Kabellose Ladetasche

  • IPX5 Wasserschutz

Schlankes Design mit Noise Cancelling Pro

Schlankes Design mit Noise Cancelling Pro

Dieser True Wireless Kopfhörer sieht nicht nur toll aus, er sorgt auch dafür, dass Sie sich besser konzentrieren können. Die erweiterte Geräuschunterdrückung filtert unerwünschte Geräusche heraus, während Sie im Awareness-Modus die Welt um sich herum hören können. Aktivieren Sie den Voice Enhanced-Modus in der Philips Headphones App, um mit den Menschen um Sie herum zu reden, ohne einen Earbud entfernen zu müssen.

Großartiger Sound mit 10-mm-Neodym-Treibern

Großartiger Sound mit 10-mm-Neodym-Treibern

Ob unterwegs, im Zug, im Park oder im Fitnessstudio – perfekt abgestimmte 10-mm-Treiber sorgen für kraftvolle Bässe und atemberaubenden Klang bei jedem Titel und jeder Wiedergabeliste. Wenn Sie einen Earbud herausnehmen, wird die Musik angehalten. Setzen Sie ihn wieder ein, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

Klare Gespräche mit einem oder beiden Earbuds

Klare Gespräche mit einem oder beiden Earbuds

Durch zwei Mikrofone, deren Fokus auf dem Klang Ihrer Stimme liegt, werden Sie klar verstanden und können die Gesprächszeit verdoppeln, indem Sie einen Earbud verwenden, während der andere aufgeladen wird. Das Mikrofon wird automatisch dem Earbud zugewiesen, den Sie verwenden, und Sie können einfach wechseln, wenn der Akku fast leer ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
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1

09/01/2024

France

France

Top j’adore avec un son excellent

J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .

Vorteile

Son et batterie

Nachteile

Boîtier gros

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT5506BK Casque True Wireless verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAT5506BK Casque True Wireless verfasst

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