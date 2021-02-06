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  • Überzeugende Basswiedergabe
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Kopfhörer

TAUE100BK/00

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Überzeugende Basswiedergabe
Diese In-Ear-Kopfhörer bieten eine verbesserte Bassleistung und hohen Tragekomfort.
Alle Vorteile anzeigen

für besseren Klang

Überzeugende Basswiedergabe

  • Kraftvoller Klang

  • Bequeme Passform

Neodym-Lautsprechertreiber liefern reinen, ausgewogenen Sound

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

14,2-mm-Lautsprechertreiber liefern satte Bässe und klaren Sound

14,2-mm-Lautsprechertreiber liefern satte Bässe und klaren Sound

Hochwertige 14,2-mm-Lautsprechertreiber mit Neodymmagnet liefern satte Bässe und klaren Sound.

Das ergonomische Design passt sich individuell an

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Technische Daten

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Bewertungen

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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Vorteile

Muy buen sonido

Nachteile

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

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Diese Bewertung wurde für TAUE100BK Auriculares verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAUE100BK Auriculares verfasst

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Vorteile

Qualité de son, confort, basses

Nachteile

Aucun

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Diese Bewertung wurde für TAUE100WT Casque verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAUE100WT Casque verfasst

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