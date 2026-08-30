Riemengetriebener Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten. Hochwertige Komponenten

Von Fundstücken aus Plattenkisten bis hin zu deinen wertvollsten limitierten Editionen: Auf dem Plattenteller aus Aluminiumdruckguss kannst du Schallplatten mit 33 1/3 oder 45 U/min abspielen. Ein ausbalancierter Aluminium-Tonarm und eine austauschbare Audio-Technica-Nadel folgen den Rillen genau richtig, während die automatische Stoppfunktion verhindert, dass sich Schallplatten nach dem Ende weiterdrehen.