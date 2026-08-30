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Neu

RetroBluetooth®-Plattenspieler

TAV5000/10

Der Stevie Pro

Überlass die Musik sich selbst – mit dem Bluetooth®-Plattenspieler im Retro-Design und integrierten 2-Wege-Lautsprechern. Der Stevie Pro bietet einen größeren, klareren und räumlicheren Stereoklang für die Platten, die du auflegst, und die Titel, die du streamst.

Alle Vorteile anzeigen

Der Stevie Pro

  • Retro-Design, moderner Klang

  • Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten

  • Bluetooth® 6.0

  • 2-Wege-Bassreflexlautsprecher

Look von damals, Sound von heute

Er sieht vielleicht aus wie der Plattenspieler deines Onkels, ist mit seinem satten, warmen Klang und modernen Funktionen aber absolut zeitgemäß. Das All-in-one-Design passt perfekt auf Schreibtische und Sideboards – dazu kommen der Komfort von Bluetooth® und unsere praktische Begleit-App für deine Schallplatten.

Satterer, tieferer Stereoklang. 2-Wege-Bassreflexlautsprecher

Der Stevie Pro kann richtig loslegen. Integrierte 2-Wege-Bassreflexlautsprecher erfüllen den Raum mit brillanten Höhen, ausdrucksstarken Mitten und tiefen, kraftvollen Bässen. Die Dynamik ist präzise, die Klangbühne breit und die Leistung stark genug, um einen kleinen Raum mit Klang zu füllen.

Riemengetriebener Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten. Hochwertige Komponenten

Von Fundstücken aus Plattenkisten bis hin zu deinen wertvollsten limitierten Editionen: Auf dem Plattenteller aus Aluminiumdruckguss kannst du Schallplatten mit 33 1/3 oder 45 U/min abspielen. Ein ausbalancierter Aluminium-Tonarm und eine austauschbare Audio-Technica-Nadel folgen den Rillen genau richtig, während die automatische Stoppfunktion verhindert, dass sich Schallplatten nach dem Ende weiterdrehen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und -Logos sind Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.