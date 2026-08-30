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TAV5000/10
Der Stevie Pro
Überlass die Musik sich selbst – mit dem Bluetooth®-Plattenspieler im Retro-Design und integrierten 2-Wege-Lautsprechern. Der Stevie Pro bietet einen größeren, klareren und räumlicheren Stereoklang für die Platten, die du auflegst, und die Titel, die du streamst.
Retro-Design, moderner Klang
Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten
Bluetooth® 6.0
2-Wege-Bassreflexlautsprecher
Er sieht vielleicht aus wie der Plattenspieler deines Onkels, ist mit seinem satten, warmen Klang und modernen Funktionen aber absolut zeitgemäß. Das All-in-one-Design passt perfekt auf Schreibtische und Sideboards – dazu kommen der Komfort von Bluetooth® und unsere praktische Begleit-App für deine Schallplatten.
Der Stevie Pro kann richtig loslegen. Integrierte 2-Wege-Bassreflexlautsprecher erfüllen den Raum mit brillanten Höhen, ausdrucksstarken Mitten und tiefen, kraftvollen Bässen. Die Dynamik ist präzise, die Klangbühne breit und die Leistung stark genug, um einen kleinen Raum mit Klang zu füllen.
Von Fundstücken aus Plattenkisten bis hin zu deinen wertvollsten limitierten Editionen: Auf dem Plattenteller aus Aluminiumdruckguss kannst du Schallplatten mit 33 1/3 oder 45 U/min abspielen. Ein ausbalancierter Aluminium-Tonarm und eine austauschbare Audio-Technica-Nadel folgen den Rillen genau richtig, während die automatische Stoppfunktion verhindert, dass sich Schallplatten nach dem Ende weiterdrehen.
Bewertungen
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und -Logos sind Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.